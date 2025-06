Ursulinas y masones

Parece, según leo en LA NUEVA ESPAÑA, que las Ursulinas dejan Oviedo.

En 1951 era yo uno entre la escasa docena con que esas monjas inauguraron el parvulario masculino del Colegio de Niñas de la falda sur del Naranco. Orden francesa, o mejor afrancesada, había trasladado su centro educativo desde Luna, hoy Colegio Público Dolores Medio. Los terrenos naranquinos debieron proceder de segregación a la primitiva propiedad de la familia de Julián Rodríguez. La elección para mí del parvulario era cosa de la abuela Lucía, antigua alumna samense de esa misma congregación, que tuvo también de estudiante a mi encantadora tía Lucía Hidalgo Álvarez. La abuela había aprendido francés, lengua que me inculcarían hasta el bilingüismo. Muchas derivadas de Francia cuando sé que los orígenes remotos de la Orden de Ursulinas están en Brescia, Italia norte.

La demasiado importante por volumen construcción del Naranco tuvo alguna intervención del buen arquitecto Juan Vallaure, hermano de una de las monjas.

Volviendo a mí, interpreto que mi padre comprendía mi pequeña, aunque heroica, rebeldía interior en favor de una incipiente virilidad contra aquella acosadora mayoría de niñas; resultaría, sin embargo, neutralizado para tomar decisiones anti ursulinas por la propuesta que pronto hicieron las monjas de enseñar solfeo. Mi padre, que se piraba por la música, estaba encantado de que iniciase la técnica musical, mientras que mi madre, estimando que yo "tenía mal oído", cuestionaba el resultado. Aquella obligación, a la corta, y a la larga, impuesta e inevitable, produjo en mi intimidad una segunda rebeldía de la que me ha quedado la secuela de que jamás supe leer el pentagrama. Aficionado que soy desde esa infancia a la ópera, resultaba incoherente el gusto por la música culta teatralizada y el odio feroz al solfeo. Ya mayor conocí al tenor Pavarotti aquí en Oviedo, en Orange, Francia, y en Gijón emocionándome al confirmar que el de Módena tampoco leía partituras.

En las úrsulas había notas semanales, en las que aplicación era guarismo menos importante que otras casillas que entendía como muy extrañas tal urbanidad, orden, compostura… hasta diez o doce en esa línea carpetovetónica con cuyo sumatorio si superaba cien te hacías acreedor, por supuesto arbitrariamente, de banda morada. Las monjas incentivaban que aportáramos para Misiones / Domund sellos de correos cursados y / o bolas de papel plateado, que amasábamos con resguardos protectores de chocolatinas.

La preparación para la primera comunión, ¡lo que debía interpretarse como privilegio!, corrió a cargo personal de la directora del Colegio de la que recuerdo una cosa muy positiva: se percató, y no lo ocultaría a mis padres, que me causaba cierto complejo asistir a centro escolar de niñas uniformadas. Es significativo que hasta ha poco, no admitía asistencia curricular a aquel parvulario, tachado por mis diversos alrededores de cursi, feminoide y elitista. Lo negativo que aquella monja, que se hacía llamar "bonne mère", contaba relatos truculentos de masones, supuestos embajadores del Diablo, al que invocaban que se les aparecería en sus reuniones dirigiéndoles venenosos dardos contra el dogma católico. En esa línea resultaba también significativo que cuando, décadas después, conocí a cuatro amables masones (Maldonado, Presidente de la República Española, que aseguraba ser masón pero inactivo, Manuel Díaz Ron, vicealcalde de París, Juan Pablo García, Presidente del Tribunal Popular, y el exiliado escritor mierense Alberto (Eliseo) Fernández) todavía recordase aquellas ridículas descalificaciones demoniacas. Ese Alberto/Eliseo y el gran pintor ovetense Luis Fernández eran masones de lo que consideraban distinta obediencia a los ortodoxos de rito escocés Maldonado y Díaz Ron. El ambiente antimasónico de la posguerra española debió de ser tremendo pues mi predecesor en la alcaldía, Luis Riera, contaba que su mujer y él temblaron de miedo al confiarles Manuel Díaz que era masón.

Muy luego varias veces me encontré con las Ursulinas en Oviedo: en los Mensajeros de la Paz de los Padres Ángel García y Ángel Silva, en la cesión de las instalaciones deportivas al Club de Balonmano Naranco y en las luchas vecinales de Ventanielles.

Las ursulinas dejan Oviedo sin que me aclare a esta hora cuáles son sus definitivos planes de iter nomadismo si es que los tienen desde aquel sedentarismo naranquino de mi parvulario.