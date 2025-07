En mi existencia rumiante me vuelven al magín frecuentes tardes de cunqueirano terco orbayu neblinoso. En el Club Náutico de Salinas de los sesenta, llamaba general atención personaje avilesino, que se paseaba a caballo por la playa, al que llamaban Aga Pan. Para unos el apodo devenía de antigua panadería familiar; para otros, con la imaginación que se concedía al interfecto, eran los nombres orientalizados de su numerosa prole la que calificaba al paterfamilias equiparándolo a hereje ismaelita del que mucho se hablaba en las revistas del corazón de la época pues mantenía iniciático rito de pesaje en oro que ambicionaban, en el Club, los habituales jugadores de bridge, mus, canasta o tute y no de póker, que estaba perseguido, ni de brisca que era tabernario. A la madre del Aga Pan la llamaban La Bollum por La Begum. Eran tiempos de Carpanta, Mortadelo, Rompetechos o Rodolfito mantecoso del semanario Pulgarcito. Al Aga Pan, marino mercante, se le atribuían sabrosas leyendas de navegante con pendiente en oreja izquierda, señal inequívoca de que había atravesado a Vela Latina el Cabo de Hornos en medio de eléctrica tormenta tropical con tornados apenas vistos acá. El velamen de sus éxitos lo llevaba siempre atado en la baca de su utilitario por si alguien dudase. Muy visibles en él sendas calcomanías de Patagonia y Tierra del Fuego colocadas a proa y popa. Con antecedente tan extravagante intuí en mi proverbial ingenuidad que podía ser aliado para firmar una de mis primeras revoluciones adolescentes, cursilón escrito a la directiva del Club pidiendo levantar la exigencia sabatina de bailar con corbata al aire agosteño. El Aga Pan emitió sonrisa displicente para negar inocente rúbrica. Si me hube perplejo, al pasar horas, remordiéndome falta de empatía para convencerle, concluí que buscaría quizá evitar enemistarse con la parroquia que posiblemente deducía, entre patológicos pensares, que la Revolución del 34 –que en Avilés había sindicalizado los obradores de las panaderías–, calentaba motores en el balbuceante treinta aniversario por la errática colaboración actualizada del proletariado de la odiada, –sí ¡odiada! para ciertos avilesinos–, E.N.SIDE.S.A.

El primer Náutico que conocí, muy anterior a la simpleza de hogaño, mostraba cúpulas estilo mítico Bagdad que lamento no se hayan conservado. Las diseñó un arquitecto fabuloso, Julio Galán Carvajal, abuelo de Pepe Galán Arias, al que Oviedo en rasgo de ignorancia corporativa suprimió la calle que soportó los nombres de Yela Utrilla y ahora de mi prima Patricia Urquiola Hidalgo. El escritor José Francés habla, en "Madre Asturias", del Náutico y de su conserje francés pero nada del desaparecido elegante establecimiento cuya espectacular imagen recojo en mi "Desde Oviedo a Salinas por el Eo". A Francés le interesaba más, y no ha de reprochársele en absoluto, Vaquero Palacios, pintor, también importante arquitecto tal son Galán y Urquiola. Ahora que se ha movido la directiva arquitectónica regional, espero que la renovada se enorgullezca de la obra de Vaquero, los Galán y la milanesa, pero muy ovetense, Patri Urquiola.

Si las cúpulas modernistas de Salinas son fatalmente irrecuperables, ¿hubo de verdad fortuito incendio?, es de desear, sin embargo, que la encomiable lucha de Jaime Llames en favor de la memoria de los Gaslán, Carbajal y Gómez, quepa pronto restitución en el callejero sin nuevo traspié corporativo municipal.

El personaje marino panadero estaba, en cualquier caso, entre los mágicos de Álvaro Cunqueiro y los no menos fabulosos de Pulgarcito/Tío Vivo/TBO.