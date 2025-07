Tras varios aplazamientos, este viernes ha ocurrido algo que parecía irreal

Que la modernidad no llegue al Cundo

Entre risas y aplausos, con las palabras de un "Joaqui" emocionado: "Hala, chavales, ya podéis marchar", Oviedo perdía otra institución.

Esperamos que quien coja el Bar Cundo siga con este negocio, con sus mesas para echar la partida, su caja registradora de manivela y la nevera llena de cervezas frías y vino corriente. Ojalá el traspaso sea tan respetuoso con el local y sus parroquianos come fue en el caso de "Don Vinazo". Pero sabemos que, desgraciadamente eso no suele pasar en Oviedo y poco a poco perdemos nuestros negocios de siempre, nuestras mercerías y ferreterías, ultramarinos y relojerías, aunque, sobre todo, nuestros bares. Bares en los que sentirse como en casa, que dan pase a una anodina modernidad. Ojalá no pase en el Cundo.

Fue emocionante ver el viernes a tantas personas que querían despedirse de un lugar que muchas veces era hogar, con gente que se convierte en familia. Generaciones unidas por un viejo bar, pero no uno cualquiera, uno auténtico como pocos, de esos donde las leyes quedan difuminadas en el umbral y puedes sentirte libre; libre para beber y charlar, fumar y vivir. Uno de esos sitios donde no hace falta pedir, porque saben lo que quieres y puedes invertir ese tiempo en preguntar por los demás o comentar lo que hay en la tele o qué dice LA NUEVA ESPAÑA hoy. Uno de esos bares en los que no hace falta quedar con nadie, porque sabes que siempre hay conocidos y amigos con los que charlar. Pero también uno de esos lugares para estar con uno mismo, pensando o leyendo, tomando el sol al resguardo de la lluvia bajo una sombrilla. Cuántos recuerdos, cuántas risas y desgracias vividas en el Cundo, momentos buenos y malos, cafetines y colocazos, solos o acompañados, pero siempre en el Cundo. Ojalá el nuevo negocio conserve este espíritu y su buena parroquia. Por desgracia, lo que nunca se podrá igualar, lo que seguro hemos perdido para siempre, es ver a Joaqui tras la barra, charlar con Ana o saludar a María José. Ojalá seáis muy felices en esta nueva etapa de vuestra vida. Nos dejáis huérfanos, pero muy felices; felices por tantos años, felices por haberos conocido. Gracias, por siempre.