El mosaico, el paseo de los Álamos y el Campo San Francisco

Leyendo, sin demasiado interés, lo reconozco, el artículo de Fernández Llaneza, portavoz del grupo municipal socialista, sobre el mosaico de Antonio Suárez en el paseo de los Álamos, recordé una conversación que mantuve con un compañero suyo en el pasado mandato, a la salida de un pleno en el que se debatió acaloradamente sobre el estado de esa obra de arte, y en la que me reconoció que actuar en el Campo San Francisco no fue en modo alguno una prioridad del gobierno de progreso (2015-2019) puesto que se trataba de un "parque frecuentado por la oligarquía de la ciudad" (sic) y ellos preferían centrarse en los "barrios obreros". Sectarismo trufado de ideología (o a la inversa) unido a la consabida incompetencia que fue santo y seña de ese infausto periodo.

No es por tanto de extrañar que cuando la coalición liderada por Alfredo Cantelí accedió al poder en 2019 el kiosco de la música de Juan Miguel de la Guardia languidecía sostenido por andamios y rodeado de vallas; ninguna de las fuentes del parque tenía agua; el aguaducho era poco más que una barraca indigna; el pavimento estaba destrozado; no existía señalética; el agua del estanque de los patos no se podía renovar al estar estropeada su bomba y el sistema de reciclaje, y se perdía a raudales al carecer de impermeabilización; las barandillas cedían con solo tocarlas; la iluminación general era escasa y de vapor de sodio y el mosaico se encontraba en un estado parecido al actual, sin que los camaradas de Fernández Llaneza se hubieran preocupado de encargar siquiera un proyecto para rehabilitarlo

Seis años después, nuestra querida banda municipal de música nos deleita regularmente con conciertos celebrados desde ese mismo kiosco; las fuentes, tanto las del paseo del Bombe (Fuentona y las Ranas) como las del Angelín, Caracol, Clarín y Tartiere funcionan con normalidad; el nuevo aguaducho se ha convertido en un lugar de encuentro y disfrute habitual para muchos ovetenses; los suelos se van recuperando; se han eliminado barreras y colocado barandillas para mejorar la movilidad; todo el entorno cuenta con nueva señalética adaptada a cualquier discapacidad; el estanque luce como nuevo y la iluminación ampliada esta íntegramente transformada a LED.

Siempre habrá cosas que hacer, porque se trata de un espacio lleno de actividad y de vida, pero en un análisis objetivo resulta difícil cuestionar el compromiso de este equipo de gobierno con el cuidado del Campo y su entorno. La recuperación del mosaico es sin duda una asignatura pendiente, pero también para abordar ese examen nos hemos preparado, y hace dos años encargamos un proyecto que permitiese acometerla por fases, al venir condicionada por las futuras obras de reacondicionamiento del parking de la Escandalera.

Desde entonces hemos hablado con muchos restauradores y arquitectos expertos en patrimonio histórico, quienes sin cuestionar en ningún momento la validez de los trabajos propuestos por el equipo que llevó a cabo el encargo inicial, nos han planteado otras alternativas, mucho menos invasivas y costosas, pudiendo, según nos trasladan, ejecutarse una rehabilitación "in situ" sin necesidad de levantar todo el pavimento.

Para ello es necesario con carácter previo identificar mediante catas y ensayos la secuencia estratigráfica de la solera, determinar su naturaleza, espesor y grado de compactación de las diferentes capas de mortero y rellenos. Con sus resultados, podremos pronunciarnos sobre el tipo de consolidación e intervención más adecuada, que, obvio es decirlo, deberá contar también con el beneplácito del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias al estar el Paseo de los Álamos incluido desde enero de 2016 en el IPCA y sujeto a protección integral

El señor Llaneza, con su habitual incontinencia y proverbial estulticia, sin conocer el proyecto primigenio ni por supuesto el que ahora se está valorando, y sin la menor formación técnica, pero necesitado, eso sí, de cualquier foco mediático, por más que éste le abrase constantemente, se ha lanzado a criticar "ad cautelam" lo que para cualquier responsable político (serio, claro está) supondría un motivo de elogio, gestionar adecuadamente los recursos públicos y propiciar alternativas que manteniendo los incuestionables valores patrimoniales, materiales y culturales que deben regir la actuación, puedan suponer un coste mucho menor, amén de una deseable minoración de los plazos de ejecución

Cuatro años (que se hicieron eternos) estuvieron sus conmilitones del partido socialista en el gobierno de esta ciudad. Cuatro años en los que nadie se ocupó de reconocer ni ponderar la trayectoria de Antonio Suárez –sin duda uno de los más grandes artistas asturianos del siglo XX– seguramente porque eligió mal el emplazamiento de su obra ovetense más conocida, situándola en ese "parque para ricos" que no merecía la menor atención.

Afortunadamente Oviedo cuenta hoy con un gobierno municipal desprovisto de prejuicios dogmáticos que trabaja de manera incansable para dignificar nuestros espacios urbanos más emblemáticos. Y el Campo San Francisco es sin duda alguna el más relevante de todos. Por eso 2026 será el año de la recuperación parcial del mosaico y más adelante del resto. Estoy convencido de que Antonio Suárez, allá donde esté, se sentirá orgulloso de cómo abordaremos ese proceso. Y una vez más, nada habrá que agradecer al partido socialista local.