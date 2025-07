Perdón por el Cristo

Más de una década de fracasos con el barrio del Cristo merecen, por lo menos, una petición de perdón que emerja desde las fuerzas políticas que sostenemos al gobierno autonómico. Nuestro portavoz en la Junta ya lo ha hecho. A día de hoy, no hay todavía un proyecto completo para el barrio ni se han generado las posibilidades materiales para su desarrollo. Es inaceptable. Los problemas de seguridad y abandono que el barrio ha padecido, y que hemos denunciado tantas veces obteniendo la indiferencia de los responsables, nunca fueron atendidos y los vecinos sólo fueron escuchados por Fernando Lastra cuando era consejero de ordenación. El parque del Truébano fue objeto de su atención. Luego, tras su marcha, todo cesó. Incluso la posibilidad de una bolera que los vecinos pedían para dar vida al parque. Ni siquiera se accedió a esa demanda.

Con la llegada de IU al gobierno, la Consejería de Ordenación, que gestionamos, fue relegada a una parte más de la Comisión bipartita sobre el barrio del Cristo. Ni siquiera se nos consultó el anuncio público de su puesta en marcha y el organigrama. Nuestras funciones fueron constreñidas y limitadas estrictamente a nuestras competencias: la ordenación urbanística del espacio. Ni una sola consulta sobre las decisiones, ahora se nos pide corresponsabilidad en el fracaso. Pero, ¿cómo se puede ordenar algo que no es tuyo? Porque, increíblemente, la Seguridad Social aún es dueña de la mitad del terreno. La Consejería de Hacienda aún no ha llegado a un acuerdo con ella para que esos terrenos pasen a manos de la administración autonómica. La otra mitad permanece como hace una década, sin derribos, con graves problemas de seguridad, limpieza y con actividad que no ha sido reubicada ni, lo más grave, está previsto su traslado. Así, la ordenación urbanística es imposible y permanece varada por la inacción de quienes se arrogaron la responsabilidad de negociar y liderar en solitario. Esto es una explicación, no una excusa, la inacción del gobierno nos afecta como parte de él. Sin embargo, IU pide perdón.

Pero para que el perdón pueda otorgarse, hay que exigir que esa Comisión se ponga en marcha, que funcione de una vez. El Ayuntamiento tiene una responsabilidad que no es gestora pero sí es política. No vale indicar que son otros los que fallan, hay que tener iniciativa institucional ágil para exigir y no se ha tenido. Representamos a Oviedo por encima de cualquier otra vinculación partidista, objetivo o interés. Y se ha fallado.

Como concejal, creo que IU debería estar dispuesta a asumir el mando de esa comisión del Cristo para desbloquear una situación que no puede ser justificada, tan sólo corregida. Por el momento la Consejería de IU ya lanzó la contratación del Plan especial urbanístico, pero no podrá avanzar si Hacienda no cierra un acuerdo con la Seguridad Social y ejerce sus responsabilidades. El Cristo es estratégico para una idea de Asturias, pues se relaciona con la generación de pensamiento en nuestra comunidad, es decir, con la Universidad. El Cristo es capital.