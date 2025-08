El Museo del Ferrocarril de Asturias (MFA), inauguró a mediado del mes pasado una exposición que contribuirá a preservar la memoria de la que yo considero la estación de las estaciones, cuya vida fue abatida gracias al alcalde Antonio Masip Hidalgo y a la inhibición del consejero de Educación, Cultura y Deportes (1983-1900) Manuel Fernández de la Cera que dejó patente en esta frase lapidaria: "No es competencia mía declarar el interés cultural del edificio". La iniciativa de este museo es digna de elogio y por ello quiero dar las gracias a todo el equipo que ha hecho posible mostrar un conjunto de elementos que forjaron las señas de identidad de aquella estación construida entre las calles Jovellanos y Víctor Chávarri-Manuel García Conde, integrándola entre dos cotas topográficas mediante una disposición escalonada del bloque de oficinas, sala de espera, taquilla, cantina, andenes y playa de vías. Javier Fernández López ejerció como anfitrión junto con Nuria Vila Álvarez, directora de programas del Museo del Ferrocarril y José María Flores Suárez, comisario de la muestra y autor de una publicación sobre esta estación. Buen trabajo que debe ser elogiado. El director del MFA abrió el acto e inmediatamente dio paso a la intervención de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, que en su discurso pronunció dos frases que deben recordarse: "Impresionante por la que fue, y sigue siendo en nuestra memoria, una de las joyas de la corona del patrimonio industrial asturiano" y "Hoy, la histórica Estación del Norte de Gijón, con sus más de 150 años de historia a las espaldas acoge los vestigios de aquella otra estación hermana, de aquella estación de El Vasco". Bien por la alcaldesa.

La estación del noroeste acoge a la estación del Vasco-Asturiano

Símbolo de la ciudad

La estación del Vasco, en mi opinión, fue junto con el Carbayón, el cañu en El Fontán, el acueducto y la torre de la Catedral uno de los símbolos del modo de ser de Oviedo que, en palabras de Francisco Sarandeses Pérez, recogidas en su libro "Faladuríes" representan la grandeza y el señorío, el desprecio a la soberbia, la fortaleza y la fe respectivamente. A partir de su cruel derribo, la estación pasó a ser un elemento más de la identidad ovetense. Quedó ubicada a los pies del colegio La Lila, aunque la primera intención de Gorbeña fue construirla en la plaza de La Escandalera mediante un acceso subterráneo, pero al parecer la tenaz oposición de las monjas del convento de la calle de La Luna le hizo desistir; no obstante, su intención de llevarla al centro fue una realidad de la que dan fe sus palabras recogidas en la publicación "La vía estrecha en Asturias. Ingeniería y Construcción (1844-1972)": "Si pudiera poner la estación en Oviedo, en los jardinillos de Teatro Campoamor, allí la pondría".

Esta estación debe formar parte de ese modo de ser de Oviedo porque fue el umbral a través del cual llegaban a Oviedo los aires del interior, de la costa, los productos del mar, de la huerta y el carbón de la cuenca del Caudal. Subir aquella escalinata para llegar a la calle de Jovellanos, pasar una jornada en la ciudad y bajarla de nuevo con una bandeja de pasteles de Camilo de Blas para regresar en tren era un ritual que merece la pena ser recordado porque, como bien dijo Cicerón, "la vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos" y así es y será en la época en la que audios y vídeos ayudan a constatar la vida de quienes ya no están, ya sean personas, animales o elementos del patrimonio como en el caso que nos ocupa.

Desprecio a las opiniones

La errónea decisión de acabar con este ejemplo de arquitectura nacido en el seno de la Revolución Industrial, el desprecio a las opiniones profesadas por el mundo de la cultura conllevó a que, sobre la decisión del alcalde Masip, se hayan escrito pequeños ríos de tinta. Mercedes López García dijo de la estación: "Formaba parte de la memoria colectiva de la ciudad, tanto por el significado del ferrocarril en Asturias como por su sorprendente fisonomía, que tenía un cierto atractivo lúdico y ritual del viaje, y por ser tipológicamente una de las más singulares de la historia ferroviaria española". Emilio Alarcos, Gustavo Bueno y José Miguel Caso firmaron un manifiesto contra su demolición: "Sucias maniobras de la especulación, aliada con la desvergüenza y la falta de escrúpulos de FEVE y de los poderes locales y regionales ... y "rapacidad, expoliando a los asturianos al destruir su patrimonio cultural, pero también está haciendo un fabuloso negocio al traficar con el patrimonio urbano". Razones de peso había para preservar este edificio, pero espurios intereses primaron sobre las llamadas de atención procedentes desde el mundo del intelecto, de la cultura, del compromiso con el patrimonio ovetense, a las que hizo oídos sordos el que presume de abanderar el progresismo en la conservadora ciudad de Oviedo. ¡Ver para creer!

Estos nuevos edificios que por su tamaño imponía en las ciudades y, en cierta manera en los pueblos que recorría el tren, ya fuesen estaciones o apeaderos, son las auténticas catedrales e iglesias de finales del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI. Fueron un ejemplo de aplicación de los elementos constructivos que la Revolución Industrial iba aportando –hierro, vidrio, cemento– sin olvidar la madera. Las estaciones, al igual que las catedrales, acogieron a diario a personas de todo tipo y condición, fomentaron la socialización, sustituyeron el toque de campanas por el silbato que anuncia la salida del tren y por el estruendoso pitido o silbido que con fuerza salía de aquellas legendarias locomotoras y, por supuesto, integraron diferentes manifestaciones artísticas como fueron las cerámicas o los azulejos, que constituyen un ejemplo sin parangón a la hora de combinar lenguaje publicitario, imagen, además de aportar una valiosa información sobre las actividades económicas que dan pie para trabajar con el alumnado una situación de aprendizaje que inocularía el gusto por aprender, conocer, investigar y desarrollar el interés por la defensa y recuperación del patrimonio.

La muestra gracias a la colaboración de la extinta FEVE permite contemplar la mampara que delimitaba la cantina del vestíbulo. Cuando vi las fotografías con los cristales rotos, la estructura de madera en el suelo y el desmantelamiento de todo el conjunto defendí que la cantina tenía que ser instalada en su totalidad en el MFA. Una pena que no se hayan salvado y preservado el frigorífico, la barra y los vitrales que ocupaban la superficie delimitada por amplios vanos con arcos carpaneles, pero tenemos la posibilidad de recrearnos en los elementos sustentantes, las columnas de hierro con el modernista coup de fouet que nos hacen recordar los andenes que recibían a los viajeros o los despedían hacia sus destinos. No podía faltar una referencia a los añorados azulejos y, con buen criterio, el comisario apostó por el que anuncia la sombrerería Albiñana, que lleva en Oviedo desde el año 1924, pese a que esta cerámica no tuvo la suerte de ser restaurada y expuesta en la estación de la llamada Renfe ancho métrico. La colección se completa con prensa de la época en el contexto de su defunción, planos, fotografías, así como una maqueta que permite imaginar la singularidad de este malogrado edificio que, dentro de su peculiaridad, tuvo personajes como la taquillera Queta que mostraba una permanente perfecta, un teñido que no permitía identificar sus canas y una cuidada manicura que exhibía en el momento de expender los billetes aderezada con una buena dosis de perfume.

Especulación

La falta de inteligencia política que en caso de existir fue abducida por el carcinoma de la especulación privó a la ciudad de Oviedo de ofrecer unas magníficas instalaciones para acoger el MFA a la par que si hubiese optado por mantener el trazado desde Fuso a La Manjoya para entrar en Oviedo por la plaza Castilla –la solución es posible, nada hay imposible para la ciencia y la técnica–, habría conexión en La Manjoya con el museo aprovechando el trazado histórico, pero hay que preguntarse: ¿Cuántos cientos de miles de metros cuadrados se habrían perdido y privarían de hacer su agosto? Ahí está el quid de la cuestión y por eso se han hecho burradas como transformar la estación de Trubia en fondo de saco cuya eliminación ni está, ni se le espera u obligar a los trenes procedentes de Pravia y Ferrol ascender hasta Oviedo por un trazado con mayor pendiente. La desaparición de la estación también conocida como Jovellanos por abrir sus edificios a esta calle, junto con los restos que se mantienen en pie del acueducto de Pilares son dos de los grandes crímenes cometidos contra el patrimonio por quienes tuvieron en su mano la posibilidad de frenar tales fechorías, pero uno de ellos, fruto de su ignorancia, llegó a decir: "Todo lo antiguo está llamado a desaparecer".