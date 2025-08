La fuerza de un letrado

Eran las siete de la tarde del viernes cuando sonó el teléfono para darme un disgusto inesperado: el fallecimiento de don Jesús González Aparicio, persona íntima de nuestra familia y más particular de mi hermano. Así que hoy trato de resumir, lógicamente, su extraordinaria y profunda vida al lado, como antes dije, al lado de José María, mi hermano.

Comienzan juntos, como infantiles, en el Colegio de la Medalla Milagrosa. Ingresan en el Instituto Alfonso II el Casto. Pasan los dos bachilleratos y con extraordinarias notas acceden a la Facultad de Derecho en la Universidad. Se licencian en 1953 y ambos deliberan el hacer una oposición, siendo la primera vez que no se ponen de acuerdo. Mi hermano escoge judicatura y Jesús…, no recuerdo. Y entonces comienza el calvario de Jesús. Mi hermano me dice que ya pasó por diferentes oposiciones, que está preparado de forma extraordinaria, de tal forma que sabe el tiempo exacto de cada tema y que cuando llega ante el tribunal, mentalmente conoce que precisa más tiempo para su desarrollo y se retira. Decide abandonar las oposiciones y, recuerdo, entra de adjunto en la Universidad, Derecho Mercantil. Al estar su padre como Director de la Banca Masaveu, comienza su desarrollo en diferentes compañías del Grupo y Fundaciones, con un trabajo que ejecuta de manera llamativa entre los suyos.

Poco tiempo después, su amigo José María se ve obligado a abandonar la preparación de la judicatura por el fallecimiento de nuestro padre y desarrolla la abogacía y hace oposiciones al Ministerio de la Vivienda. Y aunque cada uno va por diferente camino, siguen conservando aquella amistad de la infancia. Concurriendo que sus esposas son amigas y compañeras desde la facultad de Filosofía y Letras.

Abundando más aún, Jesús tiende hacia el socialismo y llega a ser concejal de Tráfico del Ayuntamiento de Oviedo, en tanto que José María se integra en UCD, pero no quita que sigan viéndose, ya entonces los dos matrimonios. La historia es mucho más larga y un día fallece José María y es lo que hoy tengo presente. En el tanatorio, Jesús se aparta de la gente y se dirige a la salida donde se ve la caja mortuoria de su amigo. Yo le sigo y observo la expresión de tristeza y dolor.

Nuestra familia y amistad desea enviar a su esposa, Blanca Nogales, a sus hijos y al resto de la familia, nuestro más sincero pésame . n