Opinión
¿Per que Irene pianga per un occhio solo?
A Eloína, mi mujer, y a mí nos sigue resultando divertido el monólogo de Vittorio Gassman en la plaza porticada de Santander de los ochenta del siglo pasado. Eran tiempos del inolvidable rector asesinado Ernst Lluch. El gran actor recorría a zancadas el hogaño desaparecido escenario gritando a la llamada teatralmente cuarta pared, el italiano "¿per qué Irene pianga per un occhio solo?". La reiterativa interrogante se alternaba con fraseo del clasicismo de los clasicismos, el italiano de Dante o Petrarca, dramatizado al estilo Darío Fo y con la más o menos mezclilla de supuesta traducción hispana, "¿per qué Irene chora por un ojo solo?". Tras minutos jugueteando con el entregado público, mirándole de frente desde el medio del escenario, Gassman rebajaba tono a la evidencia lacónica que cabía adivinar: "¡Perque é tuerta!".
La frase "te ha mirado un tuerto" se usa en español para expresar que alguien tiene mala racha. Correspondía a la fatal creencia popular de que la persona tuerta portaba mala suerte en la mirada.
La expresión es coloquial, con acentos antiguos y dosis de humor negro, pero aún se usa para compadecer torpeza y pésima suerte.
En la política española me encontré con dos amigos tuertos, que todavía siguen en primera fila, Oriol Junqueras, con el que compartí escaño bruselense/alsaciano, y García Page, Presidente de Castilla la Mancha, que tuvo la deferencia de viajar a Estrasburgo a cenar con un grupo de eurodiputados. A Oriol se le nota a la legua esa falta del ojo; en García Page apenas lo aprecié.
Gassman estuvo luego en el Campoamor a recoger merecidísimo galardón principesco. Para Eloína y para mí sigue unido a aquella Irene tuerta. Lo mismo que a Gassman, Junqueras y García Page tuve el privilegio de escuchar a Blas de Otero en la tertulia sabatina bilbaína de La Concordia. El que para Alarcos es el mejor poeta de la segunda parte del XX escribió poco antes de conocerle un verso electrizante acerca de los males de España, "lágrimas de piedra".
Pese a mis ictus paralizantes de medio cuerpo, mientras lloro a raudales por los dos ojos a la vez espero consolarme algún día en mundo utópico sin corruptos, estúpidos y/o extremosos.
