Reescribo con este titular la célebre expresión "la humanidad ante su encrucijada" para subrayar el momento decisivo que atraviesa hoy la Universidad de Oviedo. Un punto de inflexión en el que las decisiones presentes determinarán el rumbo de su futuro.

La Universidad de Oviedo ante su encrucijada

Durante siglos, la Universidad de Oviedo ha sido una referencia académica en el norte de España. Fundada en 1608 por iniciativa del arzobispo Fernando Valdés Salas, fue una de las primeras instituciones en ofrecer educación superior en el norte peninsular. En sus aulas se formaron generaciones de juristas, científicos y humanistas que marcaron la historia de Asturias, León y otros territorios del noroeste español. Figuras como el rector Leopoldo García-Alas, símbolo del pensamiento crítico, o científicos contemporáneos como Carlos López Otín, referente mundial, han contribuido a forjar un legado intelectual incuestionable. También existen, como es habitual en toda institución longeva, zonas oscuras, que retratan con crudeza episodios de hipocresía, corrupción moral y autoritarismo.

Ese pasado, con sus luces y sus sombras, invita a mirar con honestidad y responsabilidad el presente de la institución. Para ello, parto de tres premisas esenciales: Primera, la autonomía universitaria no debe ser un tabú, ni convertirse en una barrera infranqueable que impida conversaciones públicas, bienintencionadas y asertivas, siempre orientadas a la promoción del bien común. Segunda, el derecho a dirigir la Universidad reside en sus órganos de gobierno, sin discusión. Pero opinar sobre ella es también opinar sobre lo nuestro. La Universidad de Oviedo pertenece moralmente a los contribuyentes asturianos, y nadie debe privarles de su legítima participación en el debate sobre su destino. Tercera, todo análisis, comentario o propuesta debe partir del respeto y consideración a sus órganos de gobierno y a la institución en su conjunto.

Desde esta posición de respeto, sostengo que hoy nuestra Universidad vive, en buena medida, poco conectada con la realidad económica y social que la rodea. Todo territorio próspero del mundo tiene como columna vertebral una relación fluida entre universidad y tejido productivo: basta citar el caso paradigmático del MIT en Massachusetts o el de la Universidad Técnica de Múnich, en los que la simbiosis entre conocimiento e industria ha generado miles de empresas tecnológicas, patentes y empleos de alto valor añadido. El resultado no es solo conocimiento e innovación, sino prosperidad compartida.

En Asturias, esa cooperación es insuficiente. Desde la Cámara de Comercio, junto con otras entidades públicas y privadas, venimos impulsando una estrategia de industrialización moderna, que combine sectores tradicionales con sectores tecnológicos emergentes. Se han comprometido inversiones significativas en centros de vanguardia. Sin embargo, la Universidad, lejos de liderar este proceso, lo observa, a menudo con distancia, cuando no con desconfianza. Algunas de sus normas internas incluso impiden su participación en proyectos que puedan tener un estratégico uso dual, defensa-civil; limitando así que Asturias sea parte activa de redes industriales y cadenas de valor donde el conocimiento y su transferencia al mundo empresarial son determinantes.

Preocupa, asimismo, el intento de desnaturalizar el papel del Consejo Social. Concebido como un puente entre la Universidad y la sociedad civil, se pretende ahora, sutil y disimuladamente, reducir su función a una mera fiscalización contable, silenciando su voz en decisiones estratégicas. Se relega así el diálogo con el mundo empresarial y social, justo cuando más necesario resulta.

También preocupa la falta de visión, de oportunidad y de colaboración con otras instituciones públicas en cuestiones como el uso de infraestructuras. El caso del edificio de la Escuela de Minas es revelador: desde el Ayuntamiento de Oviedo y el órgano judicial asturiano se ha propuesto convertir ese edificio en una solución para los graves problemas de espacio del poder judicial en Asturias, que, a su vez, afectan al conjunto de la ciudadanía. Una propuesta razonable, de interés público, que contó en su momento con el respaldo de la propia Universidad de Oviedo, que incluso manifestó su compromiso con dicha colaboración. Sin embargo, las últimas posiciones conocidas apuntan a una marcha atrás que resulta difícil de comprender, y que vuelve a generar incertidumbre sobre la coherencia y cooperación institucionales. Nadie discute la importancia de los servicios administrativos universitarios, pero sí se puede dudar de su oportunidad y urgencia. En la jerarquía de prioridades públicas, hay que determinar si hay problemas que merecen una respuesta más inmediata. Sin que ello suponga un detrimento de los intereses de la Universidad de Oviedo sino todo lo contrario: le otorgan un papel nuclear en la realidad socioeconómica.

A ello se suma la actitud recelosa hacia las universidades privadas, que deberían ser vistas como aliadas en un ecosistema de formación, investigación y desarrollo económico en nuestro territorio. La competencia leal y bien entendida debería enriquecer a todas las partes.

Asturias necesita una Universidad de Oviedo inclusiva, abierta al futuro, conectada con su entorno, capaz de honrar su pasado no solo por lo que fue, sino por lo que se atreva a construir. Porque el conocimiento que no se traduce en transformación social acaba siendo erudición estéril. Como una lámpara encendida en una sala vacía: brilla, pero no ilumina a nadie. Ortega y Gasset lo expresó con claridad: "Saber por saber es tan vano como vivir por vivir".

Ha llegado la hora de repensar el papel de nuestra Universidad. Y hacerlo con responsabilidad, exigencia y ambición. Estoy convencido de que, en una institución tan rica en conocimientos, también estará llena de las sensibilidades necesarias para afrontar con altura de miras los dilemas actuales, con la mirada puesta en la colaboración y la alineación de los intereses legítimos de la Universidad con los superiores intereses generales de Asturias.

Reitero, para terminar, mi más profundo respeto y consideración a la comunidad universitaria y a sus órganos de gobierno.