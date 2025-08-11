Instituto de Enseñanza Secundaria Alfonso II

Claudio Álvarez empezó a preparar sus «paseos singulares por Oviedo» como una forma de acompañar a amigos y familiares en distintos recorridos por la ciudad, ofreciéndoles una guía sobre algunos edificios destacados, llamando la atención sobre su historia y su arquitectura. Ahora los irá compartiendo con los lectores de LA NUEVA ESPAÑA. El primer paseo le lleva al instituto Alfonso II.

Aunque se funda en 1845 como Instituto agregado a la Universidad, donde empiezan las clases, el actual IES Alfonso II tiene distintos emplazamientos hasta que en 1939 se produce el traslado definitivo al edificio actual.

Su espacio estuvo ocupado por una casona-palacio del médico Faustino García-Roel nacido en Ceceda en 1821. A su fallecimiento en 1895 fue donado a los jesuitas, que en 1923 le añadieron un pabellón y lo convirtieron en el colegio San Ignacio. Durante la Segunda República se produce la incautación de todos los bienes de la Compañía de Jesús en cumplimiento de la nueva Constitución y el espacio se habilitó como instituto; sin embargo, una carga explosiva durante la Revolución de Octubre del 34 dejó el edificio en ruinas. Los planos del nuevo centro se firman en diciembre de ese mismo año y se inicia la obra que habría de pararse durante la Guerra Civil.

Jose Avelino Díaz y Fernández Omaña Oviedo (1889-1964), su autor, fue arquitecto municipal de Mieres de 1919 a 1932, donde produjo mas de cien proyectos en su etapa regionalista. En Gijón salta a la vista su obra "La escalerona".

El Instituto es una obra situada en el racionalismo, nacido en el periodo de entreguerras, que reflejó lo que la República quería en 1934 para grandes edificios de este porte. El autor es considerado el máximo representante de esta corriente en Asturias. Representa una ruptura con los arquitectos modernistas Del Busto, Galán o Casariego.

Al estar soportado por pilares, la fachada no tiene función sustentadora, lo que permite ampliar ventanas, que abarcan casi toda la superficie del aula, lejos de los rincones lúgubres tradicionales.

En los años 60 los alumnos tuvimos la suerte de contar con profesores de la talla de Pedro Caravia, Angelita Orán, León Garzón… Pero el que más trascendencia tuvo fue el profesor de dibujo Paulino Vicente, nacido en 1900 y cuya obra "De andecha" se expone en el Museo de Bellas Artes de Asturias. n