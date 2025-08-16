Puño cerrado, mano abierta y Rusia culpable

El profesor de F.E.N. (Formación del Espíritu Nacional) del Colegio, con afectado ritmo oratorio ensayado, explicaba la diferencia, "antes de empezar a hablar los falangistas y rojos se diferenciaban por el simple saludo mudo. Unos, cultivados, buenos patriotas, limpios y educados, levantaban romanamente el brazo mano abierta, mientras que comunistas, socialistas, anarcos y demás ralea lo hacían, amenazantes, con el puño indicando a las claras manifiesta enemistad". Bien recuerdo que me educaron contra los del puño, supuestos pues resultaban, entonces, invisibles. Otros, más o menos igual de malísimos, eran masones, usureros y/o judíos peores que el Shylock shakesperiano. Coincidían en el puño cerrado de la avaricia. La abuela contaba con todo lujo de emociones cómo había escapado en el 34 de las garras rojas saltando con los suyos por tejados desde la calle Fruela a Suárez de la Riva/Rosal donde un grupo miliciano se apiadó de la familia para permitir, entre gesto abrupto y admirable, traslado a Latores/Las Regueras, casa de Brígida, la mañanera suministradora de leche. Aquellos horrorosos revolucionarios saludaban a su manera mientras la abuela criticaba al joven hermano de su marido, único que respondía defensivamente de la misma guisa. Pasados veinte años, guerra incivil y derrota republicana por medio, la abuela seguía sin perdonar a su pariente lo del puño levantado. Ahora resulta que Trump, líder también de la extrema derecha mundial, rescata el puño para mítines llamando "¡a la lucha!". ¡Ay, si mi abuela levantara cabeza!

No hay semiología histórica duradera. Tampoco algunos posicionamientos geopolíticos. Es conocida la divisa de Ramón Serrano Suñer, el cuñadísimo (la única vez que conversé con él, evitaba pronunciar el nombre de Franco, que sustituía eufemísticamente por "mi pariente") cuando popularizaba "Rusia Culpable" y, ¡ahora!, los facciosos son partidarios de Putin y de su imperialismo expansivo. Si alguien hubiera aplaudido al Serrano histórico, ahora se sentiría defraudado, al menos confuso. ¿Culpable la Rusia de Gorbachov? ... ¿la de Yeltsin?... ¿de Putin?

La inversión de roles llega incluso a linderos religiosos. La abuela tenía a gala conocer la Lucía vidente, que habría recogido directamente de la Virgen en la portuguesa Cova de Iría el mensaje para la conversión de Rusia por cuyo objetivo me hacían rezar. Mensajes divinos directos son para fundamentalistas musulmanes los infalibles versículos coránicos. Los ayatolás, persas o iraníes, afirman no cabe corregir a Alá. Escuché a uno de esos divulgadores mahometanos en las proximidades a la tumba de Abraham, en Cisjordania, que la diferencia entre los Evangelios y el Corán es que la palaba de Dios llega en los primeros a través de profetas que pueden distorsionarla de buena fe mientras que el Librito de Mahoma es Palabra Divina Directa.

En 1990 al saludar a Mijail Gorbachev, en el despacho de Franco del Pardo, pude ver, trascendiendo el cristal del balcón, cómo en el mástil ondeaba la bandera rusa todavía roja de la hoz y el martillo. En fin...

¡Y Serrano Suñer sobrevivió a su pariente y al comunismo ruso!

¿Qué diría mi abuela ante tanto descoloque?

"Nuestro hijo nacerá con el puño cerrado" Hernández, Miguel. Carta a Josefina Manresa

"Me fui con el puño cerrado, vuelvo con la mano abierta" Alberti, Rafael. Barajas, al pie de avión.