Paseo de los Álamos: un mosaico de paciencia

En 1966, el actual paseo de los Álamos, en Oviedo, se conocía como paseo de José Antonio. No obstante, si bien antes y ahora ha sido uno de los espacios urbanos más transitados de la ciudad, tras la reforma integral realizada aquel año era posible caminar con total seguridad y comodidad, algo que difiere con lo que desde hace ya bastante tiempo nos ofrece su pavimento de mármol, cada vez más deteriorado, presentando riesgos de tropiezos e incomodidades evidentes.

El proyecto de intervención integral comenzó a gestarse en marzo de 1964. El periodista Pelayo informaba entonces que una de las soluciones que se barajaban consistía en colocar un pavimento ornamental del llamado "pavimento portugués", aunque no con piezas delgadas, que se desgastarían rápidamente, sino con piezas tipo "taco", de colores, formando dibujos. Sin embargo, el coste estimado —alrededor de novecientas mil pesetas— se consideraba elevado para el momento. Lo cierto es que el suelo anterior estaba ya muy maltrecho y la reforma se consideraba necesaria, una mejora de gran importancia para la imagen urbana de la ciudad.

Sin embargo, en julio de 1965, la Comisión Municipal Permanente aprobó el proyecto de pavimentación, que finalmente ascendería a 2.778.065,71 pesetas, cifra muy superior a la estimada inicialmente, y pese a que el mármol sería donado por Belarmino Cabal. Así las cosas, en octubre, las obras fueron adjudicadas a la empresa Pedro de Elejabeitia-Contratas S.A.

En diciembre de ese mismo año, el público se preguntaba cómo quedaría el paseo, y Pelayo volvía a describirlo en La Nueva España: contaría con una acera junto a la calzada de un metro de ancho, pensada para los viajeros de autobuses y automóviles; seguida por una franja de jardineras de metro y medio, y el resto —unos catorce metros y medio de ancho— correspondería al paseo propiamente dicho, pavimentado con mosaico portugués en al menos dos colores, formando dibujos. Los árboles elegidos para las jardineras serían magnolios.

En febrero de 1966, las obras avanzaban y se trabajaba ya en el labrado del bordillo para asegurar una rasante y una línea perfectas. El diseño del paseo se había dividido en 72 rectángulos. En marzo, el cronista Alberto Cepeda señalaba que no se completaba ni uno por día, lo que hacía prever que la obra se prolongaría al menos tres meses. En abril, además, se aprobó un proyecto adicional para sustituir el murete de cemento que delimitaba el paseo respecto al parque por otro de mampostería, más acorde con el nuevo diseño. Una obra que, junto con la reparación de caminos interiores, la creación de nuevos senderos y otras actuaciones de jardinería en distintas zonas verdes de la ciudad, alcanzaba un coste total de 3.241.233,82 pesetas.

Durante estas obras, probablemente en el transcurso de la construcción del nuevo murete, se produjo un hallazgo sorprendente: la aparición de restos humanos. El hecho fue recogido en prensa el 15 de junio con el titular "Aparecen restos humanos en la calle Uría", y su explicación se encontraba en la existencia previa del antiguo cementerio del convento de San Francisco.

El diseño artístico del pavimento fue encargado al pintor Antonio Suárez, a quien el Ayuntamiento abonó 46.000 pesetas por la confección de los bocetos, según acuerdo plenario de 30 de abril de 1966. Suárez entregó seis cartones de 4 por 9,5 metros que se reprodujeron a lo largo del paseo.

A pesar de la marcha de los trabajos, en julio se constataba que las obras no avanzaban al ritmo esperado. La Comisión Permanente ya había concedido una prórroga al contratista hasta el 8 de junio y autorizado obras complementarias por valor de 101.832 pesetas. Cepeda se refería a todo ello de forma irónica con un titular elocuente: "La del paseo de José Antonio, obra típicamente ovetense". Observaba que, al igual que en la interminable ejecución de la plaza de España, en Oviedo las obras solían ser lentas, titubeantes y plagadas de modificaciones sobre la marcha, una especie de "anormalidad normal". Aun así, en agosto ya se instalaban las sillas del paseo, lo que anunciaba su próxima finalización.

No obstante, apenas dos meses después de su inauguración ya se tuvo que abrir una zanja para cambiar de sitio un semáforo. El mosaico recibió también sus primeras críticas: se hablaba de una serie de dibujos abstractos "tan radicalmente abstractos que casi no se ven; si se vieran, podríamos discutir sobre su abstrusa significación".

Con la llegada de la democracia y el cambio de nombres de calles y plazas, el paseo fue rebautizado como paseo de los Álamos. El tiempo pasó, y con él el incremento del tránsito, el desgaste de los materiales, las alteraciones provocadas por anclajes temporales y pequeñas intervenciones —todo ello fue afectando de forma lenta pero constante al pavimento de teselas. Lo que al principio podía solucionarse con intervenciones puntuales, acabó por exigir una actuación integral.

Un estudio realizado en 2022 por la asociación Los Franciscanos identificaba más de 200 puntos dañados: piezas sueltas, socavones y parches de cemento que comprometían tanto la integridad como la estética del paseo. La necesidad de una rehabilitación es reconocida por el Ayuntamiento desde hace muchos años, pero las actuaciones se han limitado a parches ocasionales. Por distintas razones, todos los gobiernos municipales, de cualquier signo, han ido posponiendo lo imprescindible.

Y esto, como recuerda Avello en su columna "El Carbayón jovial" de La Nueva España del 17 de febrero de 1980, no es algo reciente: "Llegaron los hombres con sus herramientas a reparar la calvicie del paseo de los Álamos. El paseo de los Álamos vive dos perturbaciones: una, la alopecia más o menos fragmentaria; otra, la calvicie total. Llegaron los hombres y han empezado a colocar los pedazos de mármol o similares con el fin de recuperar el estado del primitivo paseo".

Así, en 1980 —como poco— ya se estaba parcheando. Y, a punto de cumplirse los sesenta años desde aquella reforma, seguimos prácticamente igual. n