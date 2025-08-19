En un inmueble en la calle González del Valle vivían unas cuantas familias, próximo al convento de las Esclavas del Sagrado Corazón, que contaban con un hermoso, por lo grande y bien escondido, sótano, que sirvió y guareció a las gentes de las casas limítrofes de los ataques del ejército republicano en aquel Oviedo asediado. Como ya estamos ubicados, centrémonos en el tema y el personaje.

Mis padres, mis dos hermanos y la abuela paterna vivían en la segunda planta del número…, no importa. En la última planta, desconozco si aguardillada, vivía un señor con aspecto un tanto misterioso por su forma de ser que se limitaba a saludar y poco más a sus vecinos. De él poco o nada se sabía y sólo le conocían por el nombre de José, más sus vecinos le apodaron "El anarquista", ya que observaban que recibía igualmente personas, lo dicho, un tanto misteriosas, pero de muy tarde en tarde. Vamos que igualmente se le tenía como persona solitaria.

José solo abandonaba su vivienda para comprar en alguna cercana tienda de alimentación. Y así, un buen día, bien por echarle de menos en aquel refugio de las Esclavas o alguna otra circunstancia, se corrió en el vecindario que José estaba enfermo. Algunos de ustedes recordarán que, por aquella forma de ser solidarios, los vecinos se apoyaban cuando uno de ellos precisaba de alguna cuestión, en tanto que hoy nuestra forma de ser nos provoca aislamiento.

Parece que en nuestra familia la solidaridad, como no, imperaba y así la abuela, con mucho remango preparó una buena ración de sopa, cuenta mi madre, y subió a ver a José el anarquista. Desconozco las veces que subió a llevarle lo poco o lo escaso que había en aquellos meses que duró el asedio, pero sí ocurrió una buena acción muy genial y hasta simpático: la víspera de la entrada de las tropas, creo que procedente de Galicia, en Oviedo, nuestro José vino a despedirse de mi familia y sin dar causa ni motivo alguno sólo les dijo: "no se extrañen ustedes de que les hice una marca en su puerta". Y sin más, de José el anarquista nunca más se supo.

Aquello de la marca en la puerta escamó más a mi padre y como Oviedo era un gran mundo, se acordó de un primo que vivía en el Campillín, en aquellas casas situadas en medio, entre los republicanos situados en los Dominicos y los defensores de Oviedo en San Lázaro. Así, el primo Benjamín cuando quería buscar alimentos, se asomaba a las ventanas de atrás, les hacía señas a los republicanos y ellos le avisaban del momento oportuno. Y si hacía buen tiempo y los tiros estaban calmados, se asomaba a las ventanas de enfrente y la operación se repetía hasta que los defensores de Oviedo le avisaban, momento que Benjamín aprovechaba para ir de paseo y visitar a la familia. Y así llegó hasta la casa de mis padres y echando una ojeada a la citada marca de la puerta, leyó y con exactitud dijo: "significa que sois de derechas, pero buenas personas". Así pagó José aquella atención que pondría a buen recaudo a mi familia.