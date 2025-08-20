Límites a la hipocresía del buenismo

Hace unos días nuestro querido Arzobispo publicó un pequeño comentario en la red social X con el que clamaba por la reciprocidad de culto que en los países del ámbito musulmán brilla por su ausencia.

Es una realidad que las matanzas de cristianos, silenciadas por muchos medios de comunicación occidentales nos afectan y mucho porque son hermanos nuestros en la fe que son brutalmente asesinados o gravemente perseguidos tantas veces sin tener mayor culpa que su seguimiento de Jesucristo.

Es doloroso comprobar la frialdad con que estas noticias son acogidas por muchos católicos que ni siquiera elevan una oración por el alma de sus hermanos mártires.

Por otro lado, los habitantes de nuestro querido país somos libres y siendo un Estado no confesional respetamos la libertad de culto de todas las confesiones religiosas, cosa que muchos otros países de aquel ámbito no permiten.

Cuando se escuchan voces que claman por esa reciprocidad no solo se silencian, sino que lo políticamente correcto las entierra a varios metros de profundidad y sin funeral ninguno.

En mi barrio, Ventanielles, hay gente de todas las creencias: musulmanes, cristianos evangélicos, testigos de Jehová o gente sin fe de ningún tipo. La convivencia es excelente y nos ayudamos unos a otros. Cáritas parroquial atiende a más de 200 familias y se podría decir que ninguno de los que acuden se ha ido al menos sin una palabra de consuelo y siempre con alguna ayuda humana o material. El responsable de toda esta labor no es otro que el Arzobispo al que ahora algunos critican con calificativos de desprecio desde la atalaya de su sillón intelectual o de su cargo institucional.

Cuando uno trata con cercanía a las personas porque las conoce y ayuda se puede permitir esos recursos coloquiales que ayudan a ver con mayor cercanía los problemas que nos pueden parecer lejanos, de otros continentes, pero que ya tenemos en el nuestro. Por una palabra descalificar toda la labor de tanta gente es injusto o encierra villanía y mala idea.

No caigamos en la hipocresía del buenismo con tintes de pensamiento único y del que nadie puede discrepar, y sumemos esfuerzos para que nuestra acogida de caridad y amor se dirija en primer lugar a los nuestros y siempre con cariño.

Me decía hace unos días la persona que pide a la puerta de mi parroquia que es un buen cristiano, que esta iglesia, y todas añado yo, está llena de buena gente que te sonríen, te miran y si pueden, te ayudan.