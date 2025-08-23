Algunos amigos lectores inmunizados contra los extremistas del lenguaje que nos quieren robar Oviedo condenándonos al gamberro Uviéu, se sorprenden, sin embargo, con mi recordatorio de que el gentilicio, por pura deducción filológica, sería uvetenses o uvietenses, que, dada la aversión bable ortodoxa por las uves (recuérdese Teberga por Teverga, el muy respetable pueblo de nuestro alcalde), quedaría en ubetenses.

Pero mientras sigamos, y lo somos para siempre, en España, el gentilicio ubetenses ya está tomado por los jienenses de Úbeda, con los que, pese al forzado dicho entreguista que bautiza esos cerros, deberíamos comportarnos con serena seriedad y respeto.

En definitiva, dejémonos de razonamientos sarcásticos, no abandonando Oviedo y los ovetenses exclusivamente al título del libro del querido Evaristo Arce, de fallecimiento tan reciente. Dejen, por favor, de insultarnos diariamente desde la TPA, incluso también de vez en vez desde los muy míos de la AMSO aludiendo a una alternativa imposible, la Consejería de Cultura o quien quiera que pretenda enemiga frontal a Oviedo.

El origen de la expresión "por los cerros de Úbeda" se remonta, dicen, a la Edad Media, durante la conquista cristiana. Se contaba que el capitán Álvar Fáñez desapareció antes de la batalla y, al ser preguntado por Fernando III, justificó ausencia diciendo que se había perdido "por los cerros de Úbeda". La respuesta se interpretó de excusa para eludir el combate y, desde entonces, se usa para descalificar a los que se alejan de un asunto principal o escapan a la limpia verdad directa. Fáñez, por otra parte, es deudo, en vertiente distinta,, sus manipuladores de la leyenda de su pariente Rodrigo Diaz de Vivar, el Cid.

Somos ovetenses, nada de ubetenses, digan lo que lleguen a decir las respetables llingua, la Academia, sus manipuladores y el laboratorio dispuestos a destrozar Oviedo, Por cierto, Uviéu no es de momento lengua oficial asumida por los asturianos.

En cualquier caso, si los giros lingüísticos asturianos quisieran oficializarse, bien deberían renunciar previamente al palabro Uviéu, que no es asturiano, no lo ha sido en trece siglos y, creo, nunca será asumido legítimamente por los que somos ovetenses genuinos, pese a tanta presión mediático políticosocial.