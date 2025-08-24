La OFIL suma y sigue

Pocas veladas más atractivas para el público habitual de los festivales veraniegos de clásica que una gala lírica donde se pongan en liza algunos de los mejores nombres del momento. En esta 74.ª edición, desde el FIS se decidió apostar por la soprano Pretty Yende, el tenor Michael Fabiano y, ante la inexistencia de una orquesta sinfónica propia en la comunidad cántabra, la Oviedo Filarmonía, una formación vecina de marcada impronta lírica como atestigua la brillante y extensa nómina de artistas a los que ha acompañado durante sus más de 25 años de vida.

Yende posee un timbre de soprano lírico-ligera, con graves escasos y un registro central no especialmente caudaloso, quizá no demasiado adecuado para determinados roles verdianos de la primera mitad, si bien sus afilados agudos eclipsaron cualquier circunstancia. Cómplice y agradecida con orquesta y público, la soprano sudafricana derrochó toda su musicalidad y delicadeza (con un acertado manejo de la mesa di voce) en unos pianísimos expresivos durante todo el recital, perfilando cada frase gracias a un poderoso fiato que añadió todavía mayor calidez a sus intervenciones.

La artista explotó oportunamente el lirismo que encierra la "canción a la luna" de "Rusalka" (algo plana desde el pódium), y se mostró particularmente segura en las coloraturas (como en la cabaletta "Tu vedrai che amore in terra" de "Il trovatore"), con una afinación intachable. Consignamos también su meritoria dicción (en alguien que no es hispanohablante) de una coqueta e intencionada "Me llaman la primorosa" de "El barbero de Sevilla" de Giménez.

El timbre de Michael Fabiano, en cambio, más poderoso y oscurecido, le confiere las características precisas para afrontar con garantías este exigente repertorio. Así lo evidenció en "Quando le sere al placido", aria tan exigente como poco agradecida de la ópera "Luisa Miller" de Verdi. Pletórico en volumen y potencia, el tenor de Montclair, algo tosco en los ataques y los fraseos, culminaría su buen papel en la velada mediante un espléndido y teatral "Vesti la giubba", de la ópera verista "Pagliacci" (Leoncavallo), y en la romanza "No puede ser" de "La tabernera del puerto" (Sorozábal), con algún ligero desliz en la letra que poco importó a la concurrencia ante el apabullante despliegue vocal del americano.

Los dúos estuvieron más equilibrados de lo que cabría esperar, con momentos de cierto efectismo en "O soave fanciulla" (de "La bohème" pucciniana) y una propina (un arreglo de temas como "As time goes by", "Moon river", "Edelweis" o "The way we were"), innecesariamente amplificada, donde la comunión con el público fue total hasta llegar al luminoso "Somewhere over the rainbow" que puso en pie a la sala Argenta.

El maestro Pablo Mielgo optó por una orquesta contenida para no incomodar a los líricos. El director madrileño realizó una gran labor en la concertación, ajustando cada fraseo a los solistas, respirando y cayendo junto a ellos, pero sin extraer todo el jugo posible a una OFIL muy maleable y bien ensamblada que atraviesa un gran estado de forma.

Esta dirección poco matizada no fue obstáculo para que la agrupación aportara destellos de su calidad, con unas maderas sobresalientes (por ejemplo, en la Obertura de "La forza del destino"), unos metales poderosos, una cuerda sin demasiada presencia en los graves pero con unos violines de sonoridad tersa (con excepcionales intervenciones del arpa) y una percusión precisa. Una gala lírica más para añadir a la historia de la OFIL.