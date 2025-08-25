¿Qué son los servicios sociales y qué es la atención social primaria?

Hace aproximadamente 30 años, tras acabar el Bachillerato, tome la decisión de realizar la diplomatura de Trabajo Social.

Tuve que explicar a mis padres y abuelos que qué era eso del Trabajo Social. Intente resumirlo lo más posible en una frase sencilla: es trabajar por los demás.

A lo largo de más de 25 años de profesión he visto la evolución de los servicios sociales. hoy podría, para definirlos, utilizar la misma frase pero con matices: es trabajar por, para y con la sociedad.

La configuración actual de los servicios sociales del Ayuntamiento de Oviedo tiene su origen en la década de los años 80 con la creación de una estructura centrada en la atención a las necesidades sociales más urgentes de la época.

Es a partir de los años 90 cuando se produce el impulso a la descentralización; es decir, a la cercanía o proximidad a la ciudadanía. Se evoluciona en la atención trabajando no solo en el problema/necesidades sino también en sus causas (acompañamiento social, detección de las situaciones de vulnerabilidad y prevención).

Tras estas cuatro décadas, los servicios sociales municipales han experimentado un proceso constante de adaptación y crecimiento, tanto en su estructura, como en su capacidad. Este desarrollo se ha reflejado en un incremento progresivo del personal , el aumento del presupuesto asignado, así como en la mejora continua de la formación y especialización del equipo técnico, con el fin de poder dar respuesta a la gran complejidad de las competencias/funciones asumidas por los servicios sociales locales. Competencias y funciones que debido a los profundos cambios sociales, económicos y normativos han provocado la casi saturación de los mismos y la excesiva burocratización.

Es por lo que, en los últimos seis años, desde la llegada del Alfredo Canteli a la Alcaldía se ha tomado la gran decisión de llevar a cabo una reflexión profunda sobre el modelo de acción social de este municipio. Creemos y confiamos que los años 2025 y 2026 serán un gran referente en materia de atención social tanto a nivel local como regional.

Este equipo de gobierno considera al área de servicios sociales una de las grandes prioridades de acción. Es un servicio esencial y prioritario para toda la ciudadanía.

Esta filosofía es la que ha motivado a este equipo de gobierno para tomar la gran decisión de llevar a cabo un proceso de reflexión que permita avanzar hacia un modelo de acción social centrado en la persona y en el que se pueda desarrollar un sistema público basado en la calidad, la equidad, la confianza institucional y el respeto a la dignidad y autonomía de las personas.

Pero, aunque podríamos llevar a cabo esta reflexión y organización de forma solitaria, como así lo decidieron los vecinos y vecinas de este municipio hace dos años; deseamos que todos los grupos municipales que conforman la corporación actual participen en este proceso.

Para ello solo se les pide que dejen a un lado los protagonismos políticos e intenten trabajar, unidos, en beneficio de todos los vecinos del municipio para diseñar e implementar una herramienta política y social que garantice derechos, reduzca desigualdades y dignifique las condiciones de vida de toda la ciudadanía.

No podemos obviar que esta reflexión y diseño debe de realizarse con la colaboración del área de servicios sociales del Principado de Asturias. Trabajaremos juntos, pero, también, seguiremos reivindicando y luchando para que este ayuntamiento obtenga una distribución económica y de recursos que permitan ofrecer servicios de calidad.

Este modelo de acción será posible con el apoyo del todo el personal técnico y profesional del área de servicios sociales; grandes profesionales que demuestran su buen hacer, su implicación y gran profesional cada día. Y, con el apoyo de las entidades del tercer sector que son y deben de seguir siendo aliadas en este proceso.

Desde el área de acción social utilizamos muchos tecnicismos: cohesión, participación, intervención, vulnerabilidad…. para explicar nuestro trabajo; pero si hoy tuviera que volver a explicar a mi familia en qué consiste el trabajo social lo definiría como: trabajar por, para y con la sociedad.

Trabajar por, para y con los vecinos y vecinas del municipio de Oviedo es y serán las palabras que definen y definirán la acción desarrollada desde este ayuntamiento en materia de acción social.