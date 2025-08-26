Explosivo y reflexivo

Conocí a Manolo en el año 1965. Me habían dicho que hablaba cuatro idiomas, que fue residente con Lortat-Jacob en París durante cuatro años, olímpico de esquí, que jugaba torneos de bridge con profesionales, etc. Pero cuando lo vi por primera vez, me pareció demasiado joven para haber hecho tantas cosas en tan poco tiempo. Su padre, Don Joaquín, y su abuelo, marino mercante, le enseñaron las ventajas de los idiomas, lo viajaron por medio mundo y él supo aprovecharlo.

Cuando yo terminé la carrera quería hacer cirugía. Mi padre, amigo de D. Joaquín y antiguo compañero suyo de especialidad en el Instituto Madinaveitia, le aconsejó que viniera a Oviedo. Le aseguró que entre él y Manolo me harían un especialista de postín (así hablaba Don Joaquín) en un hospital que acababa de construir la Diputación, que funcionaba "tipo americano", como se decía entonces, viviendo en el mismo hospital, con responsabilidades progresivas y siempre supervisado por Manolo. Así fue. Y desde aquel momento, mi vida profesional quedó vinculada con la suya. Con él hice mi especialidad, aprendí la importancia de las indicaciones en cirugía, sufrí de su meticulosidad y exigencia, de su obsesión por la limpieza y el orden en el campo quirúrgico, viendo siempre lo que hacía, y de tantas y tantas cosas que hacían que sus operaciones se alargaran. Tenía fama de lento y lo era. No daba el paso siguiente sin tener resuelto el anterior y su obsesión nos venía bien a los novatos para tomar nota de todo. Esa exigencia consigo mismo y con los demás, llevó a su servicio a ser uno de los mejores de España.

Cuando terminé la residencia, me recomendó a su antiguo jefe, a Lortat-Jacob, en París. Conseguí ser aceptado como Médico de los Hospitales y comprobar el gran recuerdo que allí había dejado "Manoló", con acento en la última "o".

A los dos años tuve que volver a Zaragoza y ponerme a trabajar con mi padre enfermo. Venía con frecuencia a Oviedo, siempre iba a verlo, y me insistía en que aquí estaba "mi casa", que tenía que volver. Cuando murió mi padre, empujado por él y por Covadonga, volví por fin a "mi casa". Mi sueño desde que llegué al Hospital General. Trabajamos juntos mañana y tarde, todos los días, todas las semanas y todos los meses durante más de treinta años. Fue mi mejor decisión. Años de mucho trabajo y convivencia. Conmigo se portó como el hermano mayor que nunca tuve. Él me dio su libertad y su confianza y yo le devolví lealtad y agradecimiento. Fue un verdadero servidor público. Dio mucho más de lo que recibió. Mucho más.

Por eso no quiero hablar de sus méritos profesionales, ni de las innovaciones que trajo de los mejores hospitales de Europa y América, poniéndolas en marcha en su servicio y haciéndolo uno de los más avanzados de España. Ni de la escuela de cirujanos que formó y que están repartidos por Asturias y España. Quiero hablar de él y de su carácter explosivo hacia afuera, y reflexivo y quizá algo depresivo en la intimidad, de su exigencia consigo mismo y con los médicos y residentes, de lo mucho que le afectó la falta de Beachu, y de la que pudo sobrevivir, me decía bromeando, gracias a tres mujeres: su hija Bea, siempre pendiente; su hermana Covadonga, que lo sacaba de casa y lo llevaba de un sitio a otro, y su asistenta de toda la vida.

Hoy, con tristeza, sólo quiero agradecerle lo mucho que ha influido en mi vida personal y profesional, de todo lo que me ha regalado y lo mucho que le debo.