Ramón Isidoro, un mapa lírico marcado por la luz

Ficha de la exposición Ramón Isidoro, «Vacío está de todo ser el aire»

Sala de Exposiciones de la Universidad de Oviedo hasta el 31 de agosto

En la Sala de Exposiciones de la Universidad de Oviedo "vacío está de todo ser el aire". Un vacío que es búsqueda e itinerario, los del artista Ramón Isidoro. Este creador, cuya obra acoge los ecos de aquellos que lo precedieron, es un mapa lírico de referencias, de gracias, de indagaciones.

Lejos del sonido que en tantas ocasiones ha arropado y construido la obra de Isidoro, la muestra de la universidad se halla plena de silencio. Como una obra más: la ausencia de sonido como viaje a lo hondo. Un recorrido marcado a su vez por la luz. Así, del fulgor del comienzo a la casi ausencia de iluminación final, visitar la última exposición de Ramón Isidoro es como adentrarse en un templo. Un espacio repleto de destellos, y también de reflejos. Su disfrute es un auténtico viraje en el tiempo y no sólo por la propia trayectoria de Ramón Isidoro sino también por algunos de los maestros de la historia del arte.

De sobra es sabida la capacidad de Isidoro para hacer suyo lo aprendido de otros. Un ejemplo exquisito lo hallamos precisamente en esta muestra donde la presencia del espejo no sólo nos sitúa en el presente más efímero de este creador, sino que, al mismo tiempo que nos hace partícipes directos de algunas de las obras, nos conecta a uno de los más excelsos pintores de nuestra historia: Diego Velázquez.

Piensen en "Las Meninas", con el autorretrato del artista como pintor mirando directamente al espectador, y la presencia de Felipe IV y Mariana de Austria reflejados en el espejo del fondo.

Una obra magistral, repleta de soluciones que han marcado el devenir artístico desde entonces y que ha sido fuente de indagación para muchos creadores a lo largo del tiempo. Ramón Isidoro lleva a su lenguaje aquello que ha visto y ha admirado a través de dos obras enfrentadas en el espacio y conectadas a través del espejo. El mismo en el que el espectador se verá reflejado. El mismo en el que el artista deja su autorretrato ausente. Una vuelta de tuerca maravillosa.

No sólo ahí hallamos la huella del maestro sevillano. En el último tramo de la exposición, donde la luz es más tenue y el silencio parece más profundo, un hermoso destello nace de una pequeña pero exquisita pintura que acompaña la última de las instalaciones: una de las conocida pantallas de luz de Isidoro que, en esta ocasión, se halla cubierta por una tela en lo que parece una nueva referencia a Velázquez y sus "Hilanderas".

De nuevo, el tiempo del mito. Ese en el que las telas cobijan historias pasadas, pero sobre las que se proyecta el futuro que está por venir, con su luz como esperanza, aunque cubierta por todo aquello que de incertidumbre hallamos en lo desconocido.

Vacío está todo ser el aire no sólo conlleva una contemplación gozosa y concentrada de cada una de las obras que la conforman, sino que implica, compromete y contiene al visitante a través de una serie de juegos de líneas y perspectivas cruzadas en las que la luz y el color construyen un espacio sorprendente. La muestra se presenta, así, como una auténtica experiencia sensorial que invita a adentrarse en el vacío. El vacío como un fenómeno estético. El mismo del que surge la creación.