Un turismo en ascenso

La ciudad de Oviedo está viviendo este verano una notable afluencia de turistas y viajeros accidentales, muchos de ellos extranjeros. La buena estructura urbana, su limpieza, el origen del camino primitivo de Santiago, la hospitalidad de sus gentes, la buena culinaria, la sidra en su expresión esencial y las muchas actividades lúdicas, conforman un abanico de posibilidades para disfrutar de un turismo bien entendido y alejado de esa masificación que todo lo estropea y alcanza esa palabrota llamada "Turismofobia".

Por estos lares y salvo honrosas excepciones se está trabajando con sentido común en esa actividad económica tan necesaria para avanzar en el sector servicios. Y el entendimiento entre administraciones es fundamental para hacer de Asturias y de Oviedo un ejemplo a seguir.

La urbe ovetense recibe a sus visitantes con los brazos bien abiertos y el turista lo agradece. Amigos de Madrid y de Alicante han encontrado en Oviedo la ciudad ideal para pasar unas jornadas intensas entre cultura, paseos, paisaje, amistad, temperatura, óptima hotelería y los excelsos productos de la tierra nutricia, sin olvidar ese cachopo universal que todo lo puede y que a los chavales los vuelve locos por la fuerza sápida de su elaboración. Está visto que somos hijos del cachopo y este momento disfrutón olvida a la mejor gastronomía asturiana con la fabada, el pote o la ventresca de bonito escondidos en las cartas de la restauración.

Y desde Oviedo a recorrer la Asturias finisecular con Gijón, Ribadesella, Covadonga, Luarca, ojo con la magia del caserío de Mouruso, la playa de Cueva Puerto de Vega o el Parque Natural de Redes.

Verano cálido con los incendios de horrible atrezzo y el Paraíso Natural herido en sus entrañas por falta de previsión y mala gestión en los montes. Y así y todo el turismo está animado en la capital del Principado con un ascenso más que notorio de forasteros y otro ascenso deportivo, con el Real Oviedo de protagonista, que significará más revulsivo visitante para una ciudad amable, culta y festiva. Y lo importante: hay que lograr que el turismo siga la senda de la normalidad, la armonía y el raciocinio sin esa masificación que todo lo perjudica. Es urgente reflexionar acerca de lo que se quiere llevar a efecto en el campo de los servicios y descubrir nuevas sensaciones más que un consumo desaforado. Y en este aspecto pienso que las políticas emprendidas por la municipalidad en "Carbayonia" van por el camino correcto.

El espíritu del viaje debe prevalecer por encima de todo y alcanzar la verdadera faz del turismo bien entendido. Oviedo es un destino privilegiado donde los visitantes son felices olvidándose del mundo. ¡Y ojo! Hay que alcanzar esa idea del descubrimiento como motivación y no dejarnos llevar por el mero entretenimiento. ¿El turismo es industria depredadora? Lo dejaremos para otra ocasión.

¡Buen verano! n