La OFIL más académica

Ficha del concierto En verano, atesora Oviedo

Intérpretes : Jorge Bronte (oboe) y Oviedo Filarmonía.

Director : Lucas Macías.

Programa : obras de Beethoven, Lebrun y W. A. Mozart.

Claustro del edificio histórico de la Universidad de Oviedo, miércoles, 19 horas

Los conciertos de la OFIL en el claustro del edificio histórico de la Universidad de Oviedo se han convertido en una de las citas más populares de la programación estival ovetense, congregando, cada año, a centenares de melómanos. Además, estas citas permiten mostrar como solistas a los principales de las diferentes secciones de la orquesta, dan a conocer un repertorio escasamente programado e introducen en la música y la cultura a jóvenes y niños, más numerosos de lo habitual en este tipo de eventos.

La "Obertura Coriolano" (Beethoven) evidenció una versión muy coral de la orquesta, con una sonoridad compacta y oscurecida. Las cuerdas, sobresalientes, mostraron una gran profundidad en violonchelos y contrabajos que, unida a la precisa percusión y a las indicaciones de Macías, permitieron a Oviedo Filarmonía plasmar el dramatismo que encierran la práctica totalidad de las obras beethovenianas.

El “concierto para oboe y orquesta número 1 en re menor” de Ludwig August Lebrun cedía el protagonismo al solista de la velada, Jorge Bronte, quien emergió en cada una de sus intervenciones imprimiendo una dulzura y musicalidad apabullantes al cálido timbre que extrajo de su instrumento. Bronte ejecutó con mucha solvencia los pasajes de mayor dificultad técnica, con un sonido homogéneo en todo momento, sin importar el registro ni el volumen. Lucas Macías, seguramente gracias a su formación como oboísta, comandó con especial diligencia al conjunto, manteniendo a la orquesta en un segundo plano y ejerciendo una gran labor para respirar y caer con el solista en las entradas más comprometidas. Las diferentes cadenzas fueron interpretadas por Jorge con exquisita delicadeza, exhibiendo un poderoso fiato y una elegancia en los fraseos que mantuvo expectante al público, muy respetuoso durante toda la velada.

A modo de propina, una íntima y emotiva versión -en compañía de su mujer, Luisa Lavín-, del segundo movimiento del “Concierto para oboe y violín en do menor” de J. S. Bach.

Cerraba el concierto la “sinfonía número 39 en mi bemol mayor” de W. A. Mozart, que quizá habría requerido mayor empaste en los vientos, aunque debemos tener en cuenta las características acústicas que conlleva la celebración de un concierto al aire libre. La OFIL se mostró equilibrada, con unos balances adecuados y una sonoridad poderosa. Macías se apoyó en una cuerda a gran nivel para mover a la orquesta en los dos últimos movimientos demostrando la fluidez y versatilidad de la orquesta en su primera cita de la temporada en la ciudad de Oviedo.