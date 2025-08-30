La noticia en Túnez

El gobierno argelino tenía un resort en las cercanías de Túnez con la probable idea de competir con los éxitos turísticos de un país pequeño y fronterizo. Era julio de 1976, por tanto hace la friolera de más de medio siglo.

Me encontraba allí con un grupo de españoles invitados por el senador italiano Lelio Basso para intervenir en la asamblea de los pueblos que se celebraba en el palacio de congresos de la revolución argelina. Los organizadores enviaron un autobús a buscarnos para seguir participando en la redacción de un supuesto acta fundacional. La puntualidad no es precisamente una virtud argelina por lo que estábamos inquietándonos. Tampoco nosotros blasonábamos de semejante rigor pero no sí un periodista de la radio alemana que quería llegar a una sala de prensa cuanto antes. Por fin estábamos subiendo al bus casi a la vez, Marisa y Emilio Menéndez del Valle, Manolo Azcárate "et moi même". Todos buscábamos acceder al aire acondicionado del bus, cuando de repente al periodista teutón se le evaporaron las prisas y en un castellano casi perfecto nos dijo:

"¿Españoles? ¿Saben que Adolfo Suárez es el nuevo presidente que acaba de nombrar el Rey? Todo el mundo teme la vuelta a Franco".

Emilio, enardecido, se adelantó: "En absoluto, por el contrario, Adolfo Suárez, al menos lo pienso, puede ser muy positivo para los pasos que nos faltan hacia la democracia".

Azcárate, con sus tanto sesudos y famosos análisis, me dijo que quedaba perplejo de una opinión tan espontánea y riesgosa para un profesor tan prestigioso de relaciones internacionales.

Y, ya subiendo al autobús, mientras intentaba copiar el nombre de Emilio de su escapulario congresual, el periodista alemán dijo: "Con su permiso, voy a darlo por la radio pública alemana, pues contradice todas las opiniones que mis compañeros están recogiendo en Madri".

En fin, pasados años de la ejemplar Transición española, congratula haber sido testigo de un comentario de Emilio Menéndez del Valle que resultó acertadísimo.