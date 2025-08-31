Cine en Oviedo

Tal mes como este de hace 125 años tuvo lugar –si prescindimos de algunos escarceos ocasionales que, en barracas ambulantes de tabla y lona, se habían dado con ocasión de San Mateo desde cuatro años antes– el arranque en Oviedo del cine como tal.

Y es que, recién empezado ese año 1900, el empresario D. José Zuazua, contratista hasta entonces del ambigú del teatro Campoamor, pasó a encargarse del café Pasaje, nombre que alude a su situación en el llamado pasaje de D. Santos, concluido en 1894 y que, con plazuela en el medio y todo, atravesaba los bloques que mediaban por entonces entre las calles de Uría y Pelayo. Decididos a lanzar su nuevo negocio, que desde 1898 comprendía también un local de espectáculos, José Zuazua y su mujer, Feliciana Gaztelu, adquirieron en la Exposición Universal de París un proyector de cine y tres cintas («La salida de los obreros de la fábrica», «Juana de Arco» y «Con una vaca»), proyectadas con gran éxito el domingo 12 de agosto en compañía de varios números musicales, algunos en directo y otros a través del fonógrafo de Edison, todo por 50 céntimos de nada, 25 en general. Tanto éxito tuvo la apuesta que las funciones se repitieron diariamente, el negocio no paró de crecer y pronto le salieron competidores.

Lean a David Estévez y disfruten de los detalles de esta historia de película de una ciudad que también lo es, aunque siga sin su museo.