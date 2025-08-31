La OFIL sopla con fuerza

Ficha del concierto En verano, atesora Oviedo

Intérpretes : Inés Allué (clarinete) y Oviedo Filarmonía.

: Inés Allué (clarinete) y Oviedo Filarmonía. Director : Lucas Macías.

: Lucas Macías. Programa : Concierto para clarinete y orquesta nº 1 en fa menor (C. M. von Weber) y Sinfonía nº 1 en si bemol mayor (R. Schumann).

: Concierto para clarinete y orquesta nº 1 en fa menor (C. M. von Weber) y Sinfonía nº 1 en si bemol mayor (R. Schumann). Claustro del edificio histórico de la Universidad de Oviedo, viernes, 19.00 horas

Nuevamente, el claustro del edificio histórico de la Universidad de Oviedo se quedó pequeño para albergar el segundo de los conciertos que la OFIL ha llevado a cabo dentro de la programación estival de la Fundación Municipal de Cultura. Sin duda, la buena acogida que cada año recibe esta cita por parte del público ovetense pone sobre la mesa la necesidad de ofrecer algún recital más o de seguir explorando otros espacios que la música clásica pueda llenar durante el verano.

El programa, ligero pero atractivo, incluía el "concierto para clarinete y orquesta número 1 en fa menor" de Carl Maria von Weber, donde la principal de clarinete de la OFIL, Inés Allué, actuó como solista dejando grandes sensaciones. Allué delineó con esmero cada una de las melodías, extrayendo un sonido bello y bien timbrado de su instrumento, ejecutando con brillantez la cadenza del primer número para dar paso a un lirismo muy delicado en el movimiento lento. Esta pieza romántica, donde se conjugan cierto carácter trascendental con un notable intimismo y recogimiento, permitió a Oviedo Filarmonía lucir una sonoridad compacta y arropar con mimo a la solista que, gracias a una invocación directa y un sobresaliente fiato, resolvió con elegancia los complicados pasajes escalísticos, exhibiendo unos agudos afilados y unos graves resonantes.

La clarinetista, en compañía de sus compañeros Julio Sánchez, Miguel Perelló y Miguel Díez, ofreció una sugerente "contradanza" de Paquito de Rivera como propina que supuso un cambio de tercio y gustó especialmente al público ovetense.

La "sinfonía número 1 en si bemol mayor" op. 38 de Robert Schumann es una obra que sirvió a la orquesta para enseñar músculo en este inicio de temporada. Si bien los vientos se mostraron algo deslavazados en el "Andante un poco maestoso inicial" –donde tampoco ayudó la ligera brisa–, la cuerda suplió cualquier carencia posible ante un Macías, muy cómodo sobre el pódium, que realizó una lectura adecuada de esta sinfonía. Las maderas dieron un paso adelante en el "Larghetto", mostrando un equilibrio y unos balances muy logrados.

El "Scherzo", fue una de las páginas más inspiradas, donde la OFIL, sin desajustarse lo más mínimo, estiraba y encogía frases musicales para dotar de mayor atractivo a la interpretación, con vigorosas apariciones del tema. Su buen papel en la velada se redondearía con un "Allegro animato e grazioso" emocionante y rotundo. Ideal para despedir el verano.