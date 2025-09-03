Link, cumpleaños total

Supongo que todos tenemos regalos recurrentes. Nuestros seres queridos nos conocen bien y tienen claro que un buen disco, un libro, unos calcetines de monte, anzuelos para pescar o corbatas de Unquera son siempre bienvenidos en nuestras fechas especiales. Para mí, son ya cinco años consecutivos que la ciudad me regala el Link, una programación de experiencias audiovisuales insólitas, el fin de semana de mi cumpleaños. Entiendo que de manera involuntaria, pero yo lo agradezco igual.

Lo de las experiencias audiovisuales insólitas es muy conveniente vivirlo desde la propia experiencia, es la mejor manera de entenderlo. Pero si no ha podido ser, por resumirlo, consiste en cómo se aplican las nuevas tecnologías al mundo del arte del siglo XXI. Creadores que utilizan nuevos lenguajes como la realidad virtual, la realidad aumentada o las videoinstalaciones en lugar de la pintura al óleo, la música de cámara o la fotografía. Instrumentos que, aventuro, si llegan a estar al alcance de figuras de la historia del Arte tan vanguardistas como Diego Velázquez, Francisco de Goya o Pablo Picasso, estos no habrían dudado en utilizar y la hubiesen liado parda. Con cinco ediciones de Link sobre mis espaldas, ya me puedo considerar algo más que un iniciado. He visto evolucionar tecnologías que eran recién nacidas la primera vez y que ahora alcanzan una definición muy superior, más satisfactoria. La ciencia nunca se detiene, la imaginación tampoco.

Por tratar de estructurar la experiencia, se podría decir que este año abría y cerraba el viaje dos grandes experiencias audiovisuales. A modo de aperitivo, la pieza Hint, del colectivo SPIME.IN en colaboración con el artista Akasha, que busca de manera ácida el absurdo de la vida que vivimos en una carrera hacia el vacío expresado por la velocidad vertiginosa de imágenes sugeridas. Cerraba, como si habláramos del postre, "Livefrom", de Herman Kolgren, que parecía deformar el mundo en fórmulas matemáticas, series de composición por puntos y ángulos para llegar a cierta metamorfosis poética más figurativa, aunque abiertamente imperfecta. Por el medio, el plato principal del Link, que sigue siendo la realidad virtual. Que presenta propuestas cada vez más sofisticadas, pero para las que un fin de semana se queda corto. La demanda supera claramente las capacidades del festival. Excelentes críticas para Colored, de Stéphane Phoenkinos y Pierre-Alain Giraud, aunque esta vez yo solo pude disfrutar de la genial "In Pursuit of repetitive beats", de Darren Emerson. Un documental de 35 minutos inmersivo, estimulado por la tecnología 3D, con un sonido brutal y maridado sensitivamente por medio de chalecos percutivos que hacían sentir el ritmo de la música en el pecho. Un viaje retrospectivo a las Rave Acid House (fiestas clandestinas, en plena naturaleza o espacios singulares) que protagonizaron los años ochenta. Propuestas tan absorbentes que dejan al espectador desnudo, sin máscaras, casi indefenso, al no ser consciente de la "realidad real" que le rodea.

Sigo echando de menos la programación de música electrónica con la que nació el Link, que ya el año pasado no tuvo presencia en el programa. José Castellano, director de la programación, no descarta recuperarla en ediciones futuras. Pero es lógico. En lo que a Link se refiere, el futuro es el principal valor, no se puede cerrar ninguna puerta, no se puede decir que no a nada. Felices próximos cumpleaños para mí.