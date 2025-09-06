Alhucemas, el desembarco olvidado que anticipó Normandía

La playa del Morro Nuevo, durante el desembarco

Hace un siglo, España protagonizó en la bahía de Alhucemas el primer desembarco anfibio moderno: una hazaña por tierra, mar y aire que cerró las heridas de Annual. Un logro estudiado aún hoy por ejércitos de todo el mundo.

La situación

En 1925, Abd el-Krim había llegado a su cénit. Cegado por sus victorias, soñaba ya no solo con una República independiente del Rif, sino en marchar sobre Fez y derrocar al propio sultán, que incapaz de controlar la situación había pedido años atrás la creación de los protectorados. Calculó mal y abrió un segundo frente atacando el protectorado francés, convencido de que podría repetir el resultado de Annual.

Y Francia tuvo su propio Annual, con muchos miles de muertos, la mayoría pertenecientes a tropas indígenas del África colonial.

La diferencia fue que la opinión pública francesa no reaccionó con la misma intensidad que la española, y el conflicto no generó una crisis nacional. No obstante, enviaron al héroe de Verdún, el mariscal Pétain, desplazando de facto al mariscal Lyautey, muy crítico con los españoles y que había convertido el protectorado francés en un santuario rifeño.

Este giro hizo que el general Primo de Rivera, inicialmente partidario de abandonar Marruecos, cambiara de opinión. A la postre, ostentaría el mando unificado a bordo del Alfonso XIII, siendo Sanjurjo el general jefe.

El cambio en la política francesa hacia una cooperación más decidida con España selló el acuerdo hispanofrancés. La coordinación de ambos ejércitos, inédita hasta entonces, dio forma a la primera operación anfibia conjunta y exitosa de la historia contemporánea.

La operación fue audaz y planificada con precisión: engaño táctico, reconocimiento aéreo, entrenamiento previo en Ceuta y Melilla y elección de playas que sorprendió al enemigo. Las 26 barcazas, adquiridas al Reino Unido, eran vestigios del terrible fracaso de los británicos y sus aliados en Galípoli, con cientos de miles de bajas, y ahora servían para una maniobra que España convirtió, por primera vez en la historia bélica, en una victoria.

El 8 de septiembre de 1925, al amanecer, un bombardeo artillero masivo abrió la operación: 190 piezas navales y 24 de las baterías de la isla de Alhucemas. Un despliegue impresionante con 126 buques y 122 aviones (37 y 12 franceses, respectivamente). Con 18.000 soldados, según el orden de batalla, todos españoles.

Participaron legionarios, regulares, tropas indígenas, cazadores, zapadores, artillería, aviación y marina. El porta-hidroaviones Dédalo y los globos cautivos permitieron un control aéreo sin precedentes. Otra innovación fue el uso inédito de carros de combate en un desembarco anfibio. Se adaptaron los Renault FT-17 para operar desde las barcazas. Aunque su rendimiento fue limitado, supuso un jalón en la historia militar. Pronto otros ejércitos comenzaron a fabricar sus lanchas adaptadas para ello.

Aunque el peso de la operación lo llevaron las tropas españolas, es justo reconocer la eficacia y precisión de la escuadra francesa en el cumplimiento de las misiones que se les encomendaron.

Con el agua al cuello en Alhucemas

Después de una odisea de muchas horas en condiciones extremas, miles de soldados españoles se lanzaron al mar desde las barcazas, con la incertidumbre clavada en la garganta y el agua en el cuello. Frente a ellos, la bahía de Alhucemas estaba defendida por los hombres de Abd el-Krim, sembrada de minas, nidos de ametralladoras y trampas invisibles.

Detrás, el recuerdo reciente de Annual: la humillación, los muertos, el silencio. Aquella mañana, el Ejército de España no solo desembarcaba en una playa: desembarcaba para curar una herida en su historia.

En cada barcaza, cientos de hombres soportaron estoicamente 44 horas hacinados, entre el calor, el mareo y la falta de espacio para moverse o atender necesidades básicas.

Cuando las primeras barcazas vararon a 50 metros de la playa de Ixdain, el temor al fracaso cundió. La zozobra fue máxima, pero el sonido del cornetín que recibió la orden de tocar el conocido “legionarios a luchar, legionarios a morir” hizo que los legionarios y regulares se lanzaran al mar con el fusil en alto, protegiendo las municiones sobre la cabeza, y avanzaron entre olas y arena como una fuerza imparable. Aquel gesto marcó el rumbo del día: ni las minas improvisadas ni las ametralladoras rifeñas lograron detener su avance.

Al bombardeo naval se unía el aéreo, que descargó casi 140 toneladas de bombas, neutralizando las posiciones artilleras y abriendo brechas en las defensas. Franco, al mando de la Primera Bandera de la Legión, lideró la vanguardia con determinación. Su actuación fue decisiva y le valió el ascenso a general de brigada a los 33 años, convirtiéndose en el más joven de Europa. Una carrera meteórica: en 1921 era comandante y en 1925, general.

Las bajas españolas fueron apenas un centenar, un coste ligero para la magnitud del logro. La brigada de Melilla, con el coronel Goded a la cabeza, logró lo propio en la playa del Quemado. Al final de la jornada, los objetivos estaban cumplidos: las cabezas de playa aseguradas, las alturas dominadas y el enemigo replegado. Alhucemas se convirtió en la base de operaciones que abriría la caída de la República del Rif, consumada en 1927.

Éxito y motivación

Se vio que la motivación española no era solo estratégica. Era también emocional. En Annual, miles de soldados fueron pasados a cuchillo tras rendirse, confiando en que serían respetados. Muchos fueron vejados, mutilados y humillados. La noticia recorrió España como un escalofrío. Alhucemas fue respuesta y reivindicación, una operación que cerraba heridas recientes con decisión y coraje.

Más allá de los nombres y los rangos, lo que ocurrió en Alhucemas fue una lección de táctica, coraje y coordinación inédita entre tierra, mar y aire, uniendo barcazas, aviación y fuego naval bajo un mando unificado.

España recuperaba la iniciativa con una maniobra que décadas después estudiarían los aliados antes de desembarcar en Normandía. Alhucemas se convirtió en una campaña pionera del arte militar contemporáneo.

Como dijo el almirante Garat, “Alhucemas fue la última página que las Fuerzas Armadas españolas escribieron en el libro mundial del arte de la guerra”.

Ironías de la Historia

Una paradoja histórica es que, unos treinta años más tarde, tropas del ya independiente Marruecos repitieron el desembarco para sofocar otra revuelta de los aguerridos rifeños, que se quejaban del abandono.

La operación estuvo coordinada por el príncipe heredero, el futuro rey Hassan II, y uno de sus mandos principales de la misma era Ben Mizzian, un rifeño que había sido de los primeros marroquíes en ingresar en la Academia de Oficiales de Toledo y que había participado en Alhucemas como comandante del ejército español. Llegó a teniente general y fue capitán general de Canarias.

Tras la independencia de Marruecos, Mizzian solicitó la baja del ejército español, alcanzando el grado de mariscal, el más alto en su país, y ocupó altos cargos como hombre de confianza del rey.

La historia militar española tiene episodios de grandeza que no necesitan adorno, y la tinta no se secará mientras haya historiadores que la cuenten con rigor.