Opinión
Garlardones asturianos
Ante la próxima entrega de las medallas de Asturias, el día de la fiesta regional
Emocionan Trevín y Aníbal Vázquez, galardonados junto a mis amigos Juan López-Arranz, Alberto Arce y Dolores San Martín.
Juan, rector y galeno, consecuente en ambos dignísimos roles.
Alberto es hijo de Luis Arce Monzón, al que mi ayuntamiento debe ser referente de la legalidad y honradez que sigo exigiendo para mi ciudad. Es nieto de otro ovetense fabuloso que da nombre a magnífico grupo escolar. Baudilio, Luis, Alberto… Sus descendientes Miguel, biólogo, e Ignacio, abogado, dan ya muestras de fidelidad a raíces admirables, también a las de Conchita, su madre, hermana del mejor amigo que tenía mi padre.
Mucho seguí la carrera de Alberto, al que quise fichar tras paso de la mano de Rubio Llorente por el Tribunal Constitucional, pero lo suyo fue seguir su servicio impecable en la Junta General.
Me adhiero también a Dolores San Martin, personalidad relativamente desconocida fuera de su ámbito. Podría referir logros para las tercera y cuarta edades en las que trato de cumplir. También conmueve su vinculación a su padre, compañero muy querido en la directiva Argañosa/Vallobín del PSOE, cuñada de mi compañero de colegio, el escribidor Luis Ávila, nieta de José San Martín, funcionario de la antigua Diputación, Consejero del Gobierno de Asturias (1936) en representación del partido de Azaña.
Bien recuerdo a Dolores, inaugurando bronce del muelle de Figueras, excelente obra de Santarúa.
