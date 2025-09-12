Recibíamos este miércoles la triste noticia del fallecimiento de Alfonso Toribio Gutiérrez (q.e.p.d.), noticia inesperada -pese a su estado de salud en los últimos tiempos-, tanto por lo imprevisible, como por su edad, aún relativamente joven para los tiempos que corren.

Conocí a Alfonso a finales del siglo pasado (¡cómo pasa el tiempo!) y compartí con él los veintiún años que estuvo al frente de Tribuna Ciudadana, él como presidente (recogiendo el legado de nuestros queridos y recordados Juan Benito Argüelles y Lola Fernández Lucio) y yo como secretario. Fueron años de convivencia y de compromiso con la actividad cultural, con el encuentro con tantos y tantos personajes relevantes del mundo de la literatura, la ciencia, la política… Y con acciones muy beneficiosas para Tribuna, como conseguir tener sede propia o recuperar para la asociación la organización del Premio "Tigre Juan" Es algo que quedará para siempre, con su figura alta y esbelta presentando tantos actos, manteniendo largas conversaciones y viviendo momentos extraordinarios. Alfonso los vivía con pasión y entusiasmo, siempre aderezados con el componente de su otra gran pasión: la arquitectura.

Decía Marco Tulio Cicerón que "la vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos". Así será, ya que el recuerdo de Alfonso y su trayectoria profesional y vital permanecerán entre los que tuvimos el placer de compartir con él buenos momentos en el ámbito de la cultura, en el lado personal y del afecto mutuo… Aquellas largas conversaciones -era un gran conversador-, su amplia cultura, su personalidad y sus fuertes convicciones, los recuerdos de sus viajes, su amor por el cine y por la literatura… Todo ello quedará ya en nuestro recuerdo y será su vida en este mundo. Fue el arquitecto de su vida y la construyó con firmeza y con unos sólidos cimientos.

Alfonso, descansa en paz y vive con tus recuerdos entre nosotros, ahora desde otra "tribuna" aún más alta.