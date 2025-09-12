Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Javier Gámez

Javier Gámez

Arquitecto de su vida

El legado de su presidencia en Tribuna Ciudadana

Recibíamos este miércoles la triste noticia del fallecimiento de Alfonso Toribio Gutiérrez (q.e.p.d.), noticia inesperada -pese a su estado de salud en los últimos tiempos-, tanto por lo imprevisible, como por su edad, aún relativamente joven para los tiempos que corren.

Conocí a Alfonso a finales del siglo pasado (¡cómo pasa el tiempo!) y compartí con él los veintiún años que estuvo al frente de Tribuna Ciudadana, él como presidente (recogiendo el legado de nuestros queridos y recordados Juan Benito Argüelles y Lola Fernández Lucio) y yo como secretario. Fueron años de convivencia y de compromiso con la actividad cultural, con el encuentro con tantos y tantos personajes relevantes del mundo de la literatura, la ciencia, la política… Y con acciones muy beneficiosas para Tribuna, como conseguir tener sede propia o recuperar para la asociación la organización del Premio "Tigre Juan" Es algo que quedará para siempre, con su figura alta y esbelta presentando tantos actos, manteniendo largas conversaciones y viviendo momentos extraordinarios. Alfonso los vivía con pasión y entusiasmo, siempre aderezados con el componente de su otra gran pasión: la arquitectura.

Decía Marco Tulio Cicerón que "la vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos". Así será, ya que el recuerdo de Alfonso y su trayectoria profesional y vital permanecerán entre los que tuvimos el placer de compartir con él buenos momentos en el ámbito de la cultura, en el lado personal y del afecto mutuo… Aquellas largas conversaciones -era un gran conversador-, su amplia cultura, su personalidad y sus fuertes convicciones, los recuerdos de sus viajes, su amor por el cine y por la literatura… Todo ello quedará ya en nuestro recuerdo y será su vida en este mundo. Fue el arquitecto de su vida y la construyó con firmeza y con unos sólidos cimientos.

Alfonso, descansa en paz y vive con tus recuerdos entre nosotros, ahora desde otra "tribuna" aún más alta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents