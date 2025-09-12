Tan optimista, tanta simpatía

Nos conocimos en la ETSAM, en los últimos cursos de la carrera. Esos años compartimos muchas tardes de estudio, muchos exámenes y prácticas, largas conversaciones sobre lo divino y lo humano, asambleas estudiantiles, infinidad de libros, exposiciones, conciertos y películas, carreras nocturnas por el Retiro (cuando en España la gente aún se reía de los que corríamos en los parques) y alguna que otra carrera perseguidos por los grises, lo cual también tenía su gracia.

Dejamos de vernos al acabar los estudios, porque él volvió enseguida a Asturias y yo me quedé por Madrid y por otros sitios. Y cuando retomé su amistad al regresar a Oviedo en los 90, Alfonso tuvo la generosidad de ofrecerme el tipo de colaboración profesional que yo quisiese. Y desde entonces colaboramos mucho.

Alfonso tenía una gran facilidad para concebir formas arquitectónicas, una inteligencia y una agilidad mental más que notables, una enorme inquietud intelectual y una cultura muy amplia. Si en Asturias hubiese habido una escuela de arquitectura, creo que Alfonso habría sido un excelente profesor de Proyectos, de Estética y Composición o, sobre todo, de Historia de la Arquitectura, que en mi opinión fue su gran pasión.

No recuerdo haber conocida a mucha gente tan alegre, tan optimista, con tan poca maldad y con tanta simpatía personal.

Descansa en paz, querido amigo.