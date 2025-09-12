Opinión
Miguel Casariego
Tan optimista, tanta simpatía
La semblanza de un apasionado de la arquitectura
Nos conocimos en la ETSAM, en los últimos cursos de la carrera. Esos años compartimos muchas tardes de estudio, muchos exámenes y prácticas, largas conversaciones sobre lo divino y lo humano, asambleas estudiantiles, infinidad de libros, exposiciones, conciertos y películas, carreras nocturnas por el Retiro (cuando en España la gente aún se reía de los que corríamos en los parques) y alguna que otra carrera perseguidos por los grises, lo cual también tenía su gracia.
Dejamos de vernos al acabar los estudios, porque él volvió enseguida a Asturias y yo me quedé por Madrid y por otros sitios. Y cuando retomé su amistad al regresar a Oviedo en los 90, Alfonso tuvo la generosidad de ofrecerme el tipo de colaboración profesional que yo quisiese. Y desde entonces colaboramos mucho.
Alfonso tenía una gran facilidad para concebir formas arquitectónicas, una inteligencia y una agilidad mental más que notables, una enorme inquietud intelectual y una cultura muy amplia. Si en Asturias hubiese habido una escuela de arquitectura, creo que Alfonso habría sido un excelente profesor de Proyectos, de Estética y Composición o, sobre todo, de Historia de la Arquitectura, que en mi opinión fue su gran pasión.
No recuerdo haber conocida a mucha gente tan alegre, tan optimista, con tan poca maldad y con tanta simpatía personal.
Descansa en paz, querido amigo.
