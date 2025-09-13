Bello es lo que uno ama

Otra vez arranca San Mateo y la fiesta se dispara. Once días, hasta el domingo 21, para dejar atrás el verano y tomarse con calma la vuelta a lo de siempre. Y lo de siempre, en Oviedo, es embarcarse en un frenesí festivo hasta que, de verdad, llegue la hora de ponerse serio. En estos días, ovetenses de todo pelaje contarán en estas páginas su propio San Mateo, cómo lo viven, cómo lo sueñan y cómo lo disfrutan. Lo harán bajo el epígrafe "Mi gran noche", como sentencia evocadora del disfrute sin freno. Arranca la profesora Ana García de Loza

¡Por fin llega septiembre y, con él, el principio del año en el calendario de los ovetenses jóvenes y no tan jóvenes!

Es un mes de comienzos y reencuentros. Amigos desde siempre, gente que estudia fuera y regresa, inicios laborales y principios del nuevo curso escolar; pero sobre todo es el mes de nuestro San Mateo. Durante once días el cielo se tiñe de ilusión y todos estamos esperando por los chiringuitos, quizás en frente de la Biblioteca de la Granja, para encontrarnos con nuestra gente y comer un bocadillo de calamares. Además, la magia de estas fiestas hace que se produzcan encuentros entre generaciones diferentes: jóvenes, mayores, familias y un gran número de peñas, amén de que la ciudad se decora, las plazas se llenan de gente, porque propios y foriatos, se echan a la calle.

En un principio, esta fiesta era puramente religiosa pero en los años 80 y 90 empezaron los conciertos en la calle, así que San Mateo es, a día de hoy, la identidad de la ciudad que junta modernidad y tradición, lo religioso y lo popular en un ambiente muy propio de Oviedo que este año, además, cuenta con el acicate de tener a su equipo de fútbol en Primera División cosa que no ocurría desde hacia veinticuatro años.

¡Querida ciudad! A estas alturas ya sabes que siento por ti amor del bueno y si me dejara llevar por el deseo, con la misma inocencia que me dejo llevar por la memoria, te ofrecería todas las soluciones que necesitas, porque a causa de este frenesí todo parece posible, y es que San Mateo nos inunda de buenos recuerdos y ganas de vivir.

¡Bendito Oviedín del alma, tú haces buenas las palabras de García Castillo: "¡Bello es lo que uno ama!"