España, el mar y González Campos

Lamento que la Conferencia de la ONU y el Mar haya olvidado la contribución de un eminente jurista cuyo trascendental paso por la Universidad de Oviedo tampoco debería, con mayor motivo, marginarse. Julio venía del entorno de Mariano Aguilar Navarro, tan implicado como profesor carismático en los sucesos estudiantiles de 1964/65 en los que resultó sancionado por el régimen. De su presencia aquí me avisó con entusiasmo mi gran amigo Eduardo Carvajal Salido. Eran Aguilar y González Campos, nombres decisivos para comprender la postura marítima española en aquellas calendas en las que Perú aumentó a 200 Millas náuticas su mar territorial revolucionando el de todos los países que hasta ese momento eran tres modestas millas náuticas. Y es que pese a la frontal enemiga al–y del– régimen franquista, a éste, y más en concreto a su ministro, entre otros, López Bravo, no le cupo otro remedio que optar por los mejores sabios en Derecho Internacional. El diplomático Yturriaga Barberán que coordinó la posición española reconoce hogaño, en la red, "la batuta" de González Campos. Es en ese tiempo cuando personalmente le traté en su Seminario de la plaza de Riego. Como anécdota, esta sí elevada a categoría, recuerdo el instante que allí me crucé con Fernando Claudín, el gran pensador liberalcomunista que con Jorge Semprún y Javier Pradera se adelantó a Carrillo en las tesis eurocomunistas. También por aquellos entonces, Julio nos asesoró a Marcelino Arbesú y a mí en tachar de "extradición irregular" la sufrida de Lisboa a Oviedo por Domínguez Saavedra, ladrón de la Cámara Santa. El informe que firmé entonces solicitando la nulidad de actuaciones causó la ira del magistrado ponente que dimitió, o le hicieron dimitir.

Julio también me asesoró poco después tachando de nulos los Acuerdos de Madrid entre Marruecos, Mauritania y España sobre el Sahara Occidental, posición que devenía del asesoramiento que antes había hecho al equipo jurídico español ante el TIJ, Tribunal Internacional de Justicia de la Haya. Mucho nos ayudó igualmente a Marcelino y a mí en desentrañar el limbo jurídico y personal al que nos quisieron reducir las arbitrarias autoridades uruguayas en nuestra defensa del tupamaro Álvarez del Monte.

Los contactos personales con Julio me influyeron grandemente y supuso para mí gran satisfacción que fuera, tras su marcha de Oviedo, magistrado del Tribunal Constitucional. Recuerdo bien un recurso de amparo que formulé ante la Sala Segunda de ese elevado Tribunal para que una determinada candidatura pudiera presentar sus papeletas en asturiano. Lo perdí, tras empatar sus miembros, por el voto de calidad del Vicepresidente en funciones de Presidente. La llamada a mi despacho privado de Julio comunicándome ese resultado me emocionó, siendo, creo, nuestro último contacto.

Volviendo a la conferencia del mar retuve para mí su relato de la conversación con la representante china, a iniciativa de la República Popular de China Popular;

-España y China tenemos posiciones comunes –le habría participado la señora Chao–.

-Se refiere usted a los casos de Hong Kong y Gibraltar, enclaves ambos coloniales británicos.

-No, don Julio, me refiero a intereses comunes en la protección del mar.

El mar ya no es solo derechos frontera sino obligaciones ecologistas ineludibles.