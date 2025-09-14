La Ópera de Oviedo abrió el curso mediante una nueva producción de "Hänsel und Gretel", obra de Engelbert Humperdinck con libreto de su hermana pequeña, Adelheid Wette –basado en el homónimo cuento de los hermanos Grimm–, estrenada en el teatro de la corte de Weimar el 23 de diciembre de 1893; es decir, tan solo un año más tarde de la inauguración del Campoamor donde jamás, hasta el pasado viernes, se había representado. Valoramos positivamente los esfuerzos de la entidad ovetense en la búsqueda de un repertorio poco habitual (como ya sucediera el año pasado con la programación de "Arabella") que permitan redescubrir auténticas joyas musicales, si bien en este caso la escena no terminó de redondear completamente el espectáculo.

Un cuento con final feliz

El director de escena, Raúl Vázquez, plantea una visión que oscila entre la crudeza de lo cotidiano –en el contexto de la gran recesión estadounidense del siglo XX– con la fantasía propia de los cuentos y fábulas populares, un aspecto al que se presta la "Märchenoper" de Humperdinck, donde se encierran lecturas más sórdidas y sombrías que ese cándido e inocente argumento por todos conocido. Precisamente al tratarse de una obra donde los elementos están perfectamente definidos y han calado profundamente en el imaginario colectivo, resulta difícil implementar una relectura donde se juega, de forma constante, con los planos material y simbólico, a través de unos escenarios estáticos.

El primer acto nos presenta, sobre un vertedero, una destartalada chabola escasamente amueblada donde se manifiesta la pobreza de los protagonistas que, ajenos a la crudeza de la vida, desarrollan su infancia despreocupados. El segundo acto evoca un ambiente más americano bajo un gran panel donde se puede leer "nothing like our happy way of life" acompañado iconográficamente por una familia feliz viendo la televisión, en alusión a ese mundo idílico del que carecen los dos niños. Buena parte de estos elementos serán reaprovechados en el acto final, monopolizado visualmente por los tonos rosas (en globos, dulces y tartas), para presentar la vivienda de la bruja, dentro de cierta estética Barbie –quizá como un nuevo guiño al Estados Unidos de los años cincuenta–, que recordaba la producción de "El barbero de Sevilla" rossiniano puesto en escena en el Campoamor la pasada temporada.

Dentro de este marco general hay escenas que, indudablemente, podrían estar mejor concebidas, especialmente en el segundo acto. Por ejemplo, la escena final (una exquisita plegaria pensada originalmente para cuerpo de baile), se resuelve con cuatro angelicales figurantes –de los catorce que menciona el libreto– que moverán los útiles escenográficos en contraposición al espíritu maligno, quien no interactúa con los objetos. O la escena previa, sexual, entre el Hada del rocío y el Arenero, innecesaria y fuera de lugar. No obstante, señalamos grandes aciertos en el tercer acto, con elementos móviles que evidencian la reclusión de los protagonistas a manos de la bruja, que se transforma de una encantadora anciana a una bruja inmisericorde.

El vestuario (a cargo de Ilaria Ariemme) resulta pertinente, revelando una bella factura en los trajes que visten los dos niños a partir del segundo acto. La iluminación, de Eduardo Bravo, también contribuye a potenciar el tenebrismo y la decadencia de la primera parte del espectáculo, reservando para la segunda un universo más sensorial y cromáticamente atractivo a pesar de la predominante estética rosa.

Musicalmente el éxito resultó inapelable. Humperdinck es un compositor que bebe directamente del wagnerismo, cuyas influencias se aprecian desde la misma obertura, trufada de los leitmotiven que conforman esta ópera en tres actos, donde, siguiendo los postulados del compositor nacido en Leipzig, los dos primeros se suceden sin interrupción apostando por la continuidad dramática.

Anna Harvey (Hänsel) y Erika Baikoff (Gretel), dos debutantes en la Ópera de Oviedo, brillaron en los papeles protagonistas. Harvey posee una voz cálida, caudalosa en su registro central, amplia y flexible, que empastó a las mil maravillas con la Gretel de Baikoff, de timbre metálico y adecuada proyección, solvente en los pasajes de mayor velocidad y aportando relieve a sus intervenciones. Ambas realizaron, además, una extraordinaria caracterización de sus personajes mediante un exigente trabajo gestual que mantenía el dinamismo de la acción, algo lánguido con las dos fuera de escena.

Teresa Fuentes encarnó a una Gertrud poderosa, de ligero vibrato reservado para los finales de frase, expresiva y dramática, mientras que el barítono catalán Carles Pachon (Peter) estuvo pletórico, revistiendo cada intervención con un gran lirismo y una voz plena y compacta. Stéphanie Müther (la bruja) resultó convincente y a sus agudos –algo histriónicos en aras de una mayor credibilidad– sumó su potente tesitura central, quizá necesitada de unos graves con más peso. Muy bien, en sus respectivos papeles, Vilma Ramírez y Sofía Gutiérrez-Tobar.

La orquesta es otro de los protagonistas en la ópera de Humperdinck. Es un gran acierto contar con la dirección de Pablo González, especialista en este tipo de repertorio, quien realiza una lectura profunda y detallista del discurso musical que permite a los profesores de la OSPA explotar unas sonoridades atractivas, una tímbrica muy sugerente y unos ritmos precisos, sin resentir el equilibrio entre las distintas secciones o la sintonía con la escena.

Los músicos, bajo la batuta del maestro ovetense, plasmaron un sinfín de emociones: desde pasajes de mayor complejidad y densidad a instantes de exacerbado lirismo, sin renunciar, en ningún momento, a un volumen presente.

El Coro Infantil Escuela de Música Divertimento es siempre garantía de éxito y profesionalidad. Certeros de afinación y con un sonido trabajado, los jóvenes coristas contribuyeron, vocal y escénicamente, al éxito de la velada.

En definitiva, un buen inicio de campaña, con una producción propia, una versión escénica mejorable y una brillante labor musical que hacen del hasta ahora inédito "Hänsel und Gretel" un cuento con final feliz para la Ópera de Oviedo.