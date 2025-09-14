Las primeras fiestas de San Mateo de Oviedo que viví, fueron las del año 1965. Acababa de mudarme con mis padres a la capital asturiana desde mi Palencia natal y en aquella época la diferencia era tremenda, entre ambas, por supuesto, hasta en las fiestas. Sin duda lo que más me impresionó, tenía diez años, fue el desfile del Día de América en Asturias por la calle Uría. Jamás había visto una cosa así y me impactó mucho, pero sobre todo dos cosas. La primera, la impresionante banda de música militar norteamericana, con sus sausofones (no saxofones, sausofones que son aún más grandes que los heliconos y las tubas) enormes y aquellas marchas de Sousa tan vibrantes y tan bien interpretadas. Aquello era como estar en la Quinta avenida de New York que había visto por la tele, pero estaba en el cruce Uría-Fray Ceferino de Oviedo. Pero aún más que la banda americana me impresionó un conjunto o grupo de majorettes que iban desfilando luciendo patuca y levantándolas al aire con mucha agilidad y con una jefa que se movía un bastón con muchísima habilidad, delante de ellas, marcando el paso y la coreografía. Y además todas ellas vestidas de locura con unos trajes muy vistosos. Recuerdo hasta con vergüenza, que pregunté a mi padre, con aquella inocencia infantil de mis diez años, si eso era un grupo folklórico asturiano. Mi padre, coñero que era, se rio mucho y me dijo: "No hijo son majorettes". Luego me enteré que no iban bailando ni el chiringüelu, ni la danza prima, que solo eran majorettes.