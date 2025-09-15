La súper banda de música

De manera inconsciente, pensar en San Mateo de Oviedo es también pensar en algo que está relacionado con mi trabajo. De hecho, como yo nací en Avilés, mi primera experiencia con San Mateo fue a través del Desfile de América en Asturias. El sábado 19 de septiembre de 1992 fue la primera actuación que realizó la Banda de Música "Ciudad de Oviedo".

En el verano de 2001 me trasladé a vivir a Oviedo, el pregón de ese año se suspendió por el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, me acuerdo perfectamente porque yo vivía en la calle Fuente del Prado, casualmente justo en frente de donde poco tiempo atrás ensayábamos también con la banda, en el antiguo edificio de los Bomberos, en la calle Capitán Almeida, y que hoy es la calle Fernando Alonso.

Me encanta vivir en Oviedo, y aquellos primeros años de los 2000 fueron maravillosos, estaba muy cerca del centro para poder ir paseando atravesando el Campillín. No podía faltar salir a picar algo cada noche, y escuchar infinidad de conciertos.

Recuerdo muchas risas en el pregón del 2010 con Los Morancos, seguramente no es el mejor pregón de San Mateo, pero sí uno de los más divertidos y simpáticos, casi no podíamos tocar después de su satírico discurso. Eran otros tiempos, quizás con menos corrección y el humor de trazo grueso convivía con naturalidad en nuestra sociedad.

Me vienen a la memoria dos momentos muy especiales e inolvidables vividos antes de la pandemia; uno fue la apertura, el primer concierto de las fiestas de San Mateo de 2016 en una plaza de la Catedral a rebosar con la Banda Juvenil del Principado de Asturias, la "Ciudad de Oviedo" y Jerónimo Granda; y el otro en el mismo año 2010 de Los Morancos, donde Oviedo también optaba a la Capitalidad Cultural Europea, para el Desfile de América en Asturias se formó una súper banda de música de 236 músicos, 27 filas de 8 músicos, una auténtica locura que salió genial y disfrutamos muchísimo.

Soy consciente, la pandemia cambió muchas cosas de nuestra actualidad y de nuestras vidas, pero creo que nos pasa a todos a medida que cumplimos años, reconozco que se empieza a tener nostalgia de aquella famosa canción "Forever young".