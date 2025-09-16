El sexo, el poder, la política, la corrupción y el derecho a la intimidad son algunos de los temas que aborda "Escándalo en Palacio", escrita por Pedro Ruiz en 2009 y representada por él mismo durante varias temporadas por los escenarios de toda España y en esta ocasión por la compañía gallega Estudo Momento, que la tienen en cartel desde 2023.

Político en apuros

Concebida como alta comedia al estilo del Hollywood clásico, quizá su principal problema sea la indefinición de estilo y tono, que fluctúa intermitente sin decantarse por la comedia, el drama, o el teatro de denuncia propiamente dicho. La trama nos presenta la difícil tesitura en la que se encuentra el Presidente del Gobierno de una nación indefinida, que se ve obligado a dimitir por la aparición de un vídeo sexual junto a su actual mujer, que en aquella época era su amante. La diferente reacción de la pareja da lugar a una crisis de consecuencias inesperadas y es el motor de la acción. Él, resignado a renunciar al puesto y ella, obstinada en mantenerse en el cargo y luchar contra las adversidades y asechanzas del jefe de la oposición, que es ni más ni menos que su padre, encarnado por el propio Pedro Ruiz, que aparece proyectado en pantalla a través de videollamadas. Una escenografía sencilla y funcional recrea el despacho presidencial donde se sitúa la acción. Las críticas a los medios de comunicación sensacionalistas y carroñeros, con alusión expresa a Tele 5, la corrupción política, las puertas giratorias, los paraísos fiscales, la ambición desmedida de poder y unos roles de pareja bastante anticuados dominan una acción que avanza con dificultades. Cabe destacar la interpretación de Xoán Carlos Mejuto e Iria Ares, con muy buena química entre ellos y un gran dominio de la escena. Mejuto compone un presidente entre Jim Carrey y Groucho Marx, corrupto y pusilánime, pero que también tiene su corazoncito e Iria Ares, con una estética a lo Jessica Rabbit, comienza la función cumpliendo el estereotipo de rubia ingenua y tonta (tono de voz incluido), pero se revela como una intrigante Lady Macbeth que es el más firme apoyo de su marido. Las numerosas alusiones a la actualidad, que no hacen más que poner de relieve que la realidad siempre supera a la ficción, hacen las delicias de un público entregado al que el protagonista y director le dedicó unas palabras de agradecimiento por haberles dado la oportunidad de inaugurar la temporada teatral de San Mateo.