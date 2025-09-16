San Mateo es el Oviedo que fue

En San Mateo, Oviedo huele diferente. Huele al aire limpio del otoño que se cuela, a castaña pilonga y hojarasca seca.

En San Mateo, Oviedo suena diferente. Suena a bongos y maracas que vibran coloridos en el Día de América en Asturias. Suena a estallido metálico y melodía estruendosa de las barracas del Parque de Invierno. Suena a Loquillo y a Son cubano. Suena a la guitarra eléctrica de Slash sobre el tejado de un chiringuito. Suena a acordes tempranos de una ópera lejana. Suena a cristal roto y a volador que ahogan la nota aguda de una gaita.

En San Mateo Oviedo se ve diferente. Sus árboles se tiñen de dorado, sus calles vetustas se visten con banderines de colores. No se distingue el empedrado. Su corazón histórico deshabitado vuelve a la vida y la catedral negra y sucia se engalana.

En el San Mateo de mi infancia, Oviedo se transforma en la ciudad que quiere ser. Se despereza de su verano de calles vacías y comercios cerrados y despierta a un curso atiborrado de gente. Por unos días es la capital española de la música y los conciertos. De la algarabía de los partidos de Primera. De noches infinitas pasadas por agua.

Oviedo en San Mateo es importante. Sus paisanos orgullosos ascienden sus colinas –el Naranco, el Cristo–, para celebrar con la ciudad bajo sus pies que viven en austera abundancia. Durante dos semanas, unos se amarran la chaqueta a la cintura y otros se anudan al cuello un jersey, para transitar el paso del día a la noche en jornadas maratonianas que terminan con zapatos negros, churros y café.

En San Mateo, eso sí, Oviedo sabe a lo mismo de siempre. Sabe a bollo preñao, a sidra áspera contagiada de serrín y a pasta de té glaseada de Peñalba.

Oviedo en San Mateo es la ciudad a la que siempre quiero volver.