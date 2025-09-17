¿Sueñan los androides con culinos de sidra?

Mientras estiro la esterilla en mi clase de yoga suave, me imagino las fiestas de San Mateo del Oviedo del futuro. Practico Yin Yoga, que es básicamente abrazar cojines en distintas posturas durante una hora. Pago por tener la experiencia de ser un mueble de Ikea deprimido. Consecuencias de vivir en Madrid, ser artista, tener treinta y suficientes, y el sistema nervioso de una tortuga asmática. Año 2050. Oviedo es una gran utopía. Robots escanciadores sirven culinos perfectos que no salpican la camiseta. Los bollos preñaos se imprimen en 3D. El pan es sin gluten, el chorizo ecológico y todo con huella de carbono cero. La lluvia se controla mediante una aplicación para darle el punto de emoción justo, y si aún así te toca lluvia, tranquilo porque los paraguas te secan y después te abrazan. Hemos invertido la resaca y ahora te despiertas con Vitamina C extra. El humo de los conciertos se recicla de los agujeros de ozono. Sabina vuelve cada año y los espectáculos son – evidentemente – de nuevo todos gratis. Tenemos renta mínima universal, servicio poético obligatorio, jornada laboral de 15 horas semanales, las horas extra están penadas con dos meses de vacaciones obligatorias, si contestas un email fuera de horario un dron te da una colleja, y las máquinas trabajan, al fin, para nosotros, pero no se sindican porque las programaron con toda la mandanga neoliberal.

Pero entonces vuelvo al presente, a la clase de Yin Yoga, a la profe que me grita que conecte conmigo misma, y que abrace el cojín, y yo que pienso que no sé si será bueno conectar conmigo misma, con mi ansiedad, con el pánico y la angustia, que no sé si la crisis climática, política, habitacional, económica y de valores, se soluciona abrazando cojines, cuando algunas hablamos de filosofía y otros promueven el plomo, pero no me atrevo a llevarle la contraria porque tiene la espalda muy recta y yo también quiero, que eso seguro que quita los dolores, y cuando la norma da asco, escojo ser la loca que aún cree en la utopía n.