Una visita inesperada

La pieza de Juan Carlos Rubio es una ficción metaliteraria que fantasea con el encuentro entre los escritores Agatha Christie y Benito Pérez Galdós, en 1927, en un hotel de Tenerife, en plena crisis existencial de la reina del suspense. Un canto a la vida que apuesta por el disfrute gozoso y anima a aprender a "surfear" las olas malas, siendo su principal baza la brillante interpretación de los dos protagonistas. Carmen Morales encarna con solvencia a una escritora neurótica y desdichada que, incapaz de superar la muerte de su madre y la infidelidad de su marido, está a punto de terminar con su vida. Juan Meseguer ejerce de contrapunto ideal en la figura de un Galdós tierno, divertido, socarrón y vitalista que la ayudará a recuperar la confianza en sí misma, rematando entre ambos su novela inconclusa "El misterio del tren azul". A partir de las anécdotas reales de la vida de ambos escritores se teje una entretenida y fantasmagórica trama dotada de un buen ritmo y una ambientación exquisita. Los frescos de las paredes de la habitación del hotel Taoro nos recuerdan por la sensualidad de su profusa vegetación y pavos reales al pintor canario Néstor de la Torre, realzados por la sugerente iluminación de José Manuel Guerra. La ceguera de Galdós, su pasión por Dickens y las mujeres, como la ilustre Pardo Bazán, o la malograda Lorenza, la asturiana madre de su hija ilegítima, junto con la afición al surf de Christie, su estancia en Canarias y su misteriosa desaparición durante 11 días, son los jalones reales en los que se apoya una relación ficticia salpicada con golpes de humor muy logrados y que atrapa al espectador desde el comienzo. La dirección es ágil y eficaz, aprovechando al máximo los diferentes recursos cómicos derivados de la contraposición de personalidades, culturas y edades de ambos personajes, como en la escena en la que le enseña a surfear sobre una tabla en el suelo.

Es curioso comprobar cómo la ambientación de terror gótico con tormenta, rayos y truenos, humo, apagones y apariciones efectistas de Galdós, funciona de maravilla, aunque no se corresponda con el misterio intelectual y cotidiano de las obras de la autora inglesa, siempre a la luz del día, con tramas estructuradas como un rompecabezas o acertijo, tan alejadas de lo sobrenatural. En suma, un divertido y pertinente homenaje a Galdos y a Agatha Christie, apto para todos los públicos y que constituye un juguete cómico sobresaliente a todos los efectos.