"Atra bilis" es una comedia negra, muy negra, tanto como su título, que alude a la secreción oscura y viscosa del hígado, que tiene mucho que ver con el universo ponzoñoso en el que se desenvuelven los personajes. La feliz conjunción de tres compañías: Sótano B., Hilo Producciones y La Estampa Teatro, ovetense, cántabra y extremeña respectivamente, ha dado lugar a un espectáculo sobresaliente, tanto a nivel artístico como de producción. Cuatro actrices en estado de gracia encarnan a tres hermanas y su criada, seres mostrencos, pero profundamente lorquianos, que protagonizan esta tragicomedia macabra que tanto nos recuerda a una "Casa de Bernarda Alba", que tras pasar por el Callejón del Gato, se adentra en el túnel de los horrores. Cristina Lorenzo, magnífica actriz que nunca deja de sorprendernos, encarna con maestría a Nazaria, la viuda autoritaria, un ciclón de la naturaleza, remedo de Yerma y Bernarda, retorcida, despótica y obsesionada con el qué dirán. Laura Orduña brilla como Daría, una Martirio envidiosa, resentida y amargada, que a pesar de ser la primogénita no tiene herencia ni marido. Bea Canteli se luce como la tierna y discapacitada Aurorita, que es una fusión de la sensualidad inocente de Adela, la locura de Josefa y el retraso del Azarías de "Los santos inocentes". Concha Rodríguez no se queda atrás en su composición de la criada Ulpiana, una Poncia sanchopancesca y adicta a los refranes, que se revelará vengativa y rencorosa, perra fiel que muerde la mano de sus dueñas en el desenlace. Hay que destacar el fabuloso trabajo corporal de las actrices, guiado por el especialista en lucha escénica Kike Inchausti, con peleas, portes y parálisis incluidas. La escenografía de Carlos Lorenzo, de gran presencia e impacto, envuelve en cortinones y papel pintado terrorífico un velatorio en una casa rural de la España profunda, que gracias a la delicada iluminación multidireccional de Félix Garma, tenebrista, repleta de haces filtrados y detalles diversos se convierte en otro de los aciertos de esta expresionista propuesta. Sandro Cordero con su sabia dirección logra que fluya este texto hermoso y alambicado, repleto de insultos bíblicos y atávicos, sin perder el ritmo en ningún momento de esta comedia farsesca, muy escatológica y truculenta, con secretos inconfesables, niños y gatos muertos, cadáveres que rejuvenecen y envenenamientos frustrados. Un aquelarre negrísimo orquestado por tres brujas elegantemente vestidas por la gran Azucena Rico con guiños a la familia Monster. No falta el personaje ausente, pero muy presente en los deseos y anhelos de todas, el Pepe el Romano que aquí es ni más ni menos que el finado, por el que se pelean desde tiempos inmemoriales.

Un espectáculo redondo, marcado por las brillantes interpretaciones y la exquisita factura, que deja muy alto el listón de las producciones locales en el ecuador de la programación teatral en San Mateo. El público aplaudió a rabiar y hasta cantó el "Cumpleaños feliz" a una de las actrices.