Asesinos múltiples

Rodrigo Sopeña y Alberto Papa-Fragomén ya cosecharon un gran éxito con "Que Dios nos pille confesados" y ahora repiten fórmula con "Remátame otra vez", una disparatada comedia policíaca en la que nada es lo que parece. Curiosamente parece haber un núcleo temático en la programación de este San Mateo en torno al misterio y el terror en clave de comedia, con noches de tormenta y apagones incluidos.

El humor de Sopeña y Papa-Fragomén combina el absurdo, homenajeando en cierta forma a Jardiel Poncela, Mihura y Alfonso Paso, con un punto más grotesco del vodevil patrio con cierto aire antiguo y naíf que hace las delicias del público gracias a la vis cómica de sus intérpretes y las innumerables vueltas de tuerca de la trama. Parodia de las novelas de Agatha Christie concebida como un juego en el que el espectador se convierte en cómplice imprescindible y los personajes buscan desesperadamente probar su inocencia ante el crimen cometido prácticamente ante sus ojos. Jesús Cabrero es Cristóbal Salgado, un reputado explorador y naturalista, engreído, egoista y vacilón, que hace una pareja cómica excelente con su mayordomo Jacinto, sufridor resignado y en apariencia inocente, interpretado por Ángel Ruiz con un sinfín de gags y recursos. Belinda Whasington, recibida con aplausos en cuanto irrumpe en escena, encarna en clave farsesca a una soprano esotérica y mística, que es la amante del protagonista. Juanjo Cucalón es su gran amigo, al que traicionó y condenó a la cárcel y a la parálisis por su culpa y Roser Pujol es su exmujer, cirujana tuerta también gracias a su delirante conducta. Todos damnificados y sospechosos del crimen que se representa una y otra vez, en un recurso cómico un tanto repetitivo. La escenografía de Asier Sancho, de muebles de madera noble muy a la inglesa y repleta de animales disecados, máscaras indígenas y cerbatanas nos transporta a una mansión llena de secretos y sucesos paranormales muy logrados gracias a la sugerente iluminación de Ezequiel Nóbili.

El éxito de la función se basa en la profusión de juegos de palabras, malentendidos y dobles sentidos, chistes escatológicos y de contenido sexual, gags circenses y una trama rocambolesca y surrealista que contó con el fervoroso aplauso de un público que agotó las entradas ya hace días.