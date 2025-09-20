Canteli, de vacaciones en Macondo

En "Cien años de soledad", Gabriel García Márquez nos descubre Macondo, una ciudad donde lo mágico y lo real se entremezclan sin que el lector sepa qué es verdad y qué es ficción. No sé si la concejala Leticia González es seguidora de este realismo mágico, pero su descripción de Oviedo como ciudad modelo, dinámica y fiscalmente atractiva recuerda más a la literatura que a un análisis riguroso.

Hace unos días, la concejala de Economía presentaba nuestra ciudad con esos calificativos en un texto más cercano a la publicidad que a la realidad. Es la línea del gobierno municipal: alimentar un relato autocomplaciente y ocultar los problemas que también definen la vida en Oviedo. Gobernar exige responsabilidad, y eso implica no ignorar las sombras.

Porque, junto a datos que apuntan a un aumento de empresas o a posiciones destacadas en indicadores económicos, existen cifras mucho más incómodas. Según el INE y un estudio del Grupo Municipal Socialista, uno de cada cinco ovetenses vive por debajo del umbral de la pobreza. Una realidad social preocupante que desmonta la idea de una ciudad plenamente próspera. Y no se combate con complacencia, sino con políticas eficaces.

Sin embargo, las decisiones del gobierno de Canteli han ido en dirección contraria, castigando a quienes más apoyo necesitan. Es llamativo que el año pasado se aprobara la mayor subida fiscal en la historia reciente, mientras ahora se presume de congelación. En dos años, el IBI ha subido un 7,5%, el agua un 12% y la tasa de basuras un 80%. Esta última, que González denomina "tasazo" de Pedro Sánchez, es especialmente significativa. El servicio de Recogida de Residuos es municipal, y fue el equipo de gobierno local el que decidió trasladar todo el coste a la ciudadanía, rechazando enmiendas para limitar la subida al IPC o bonificar al 50% a las familias vulnerables.

Eligieron lo fácil, no lo justo. Penalizaron a quienes reciclan, eliminando incentivos para mejorar unas cifras de reciclaje ya muy pobres. Y es que subir impuestos puede ser legítimo para reforzar servicios públicos, pero hacerlo sin progresividad ni medidas compensatorias acaba perjudicando a quienes menos tienen. A ello se suma la falta de prioridad en los presupuestos hacia políticas sociales capaces de atender con seriedad la vulnerabilidad de miles de vecinos.

Todo ello contrasta con un discurso institucional que se atribuye en exclusiva los avances económicos de Oviedo. Se señala como causa principal la estabilidad política, cuando la mayoría absoluta garantiza tranquilidad, pero no asegura buena gestión ni sensibilidad social. Lo que sí es evidente es que la ciudad se ha beneficiado directamente de políticas impulsadas por el Gobierno de España: la reforma laboral ha mejorado la calidad del empleo, los fondos europeos financian inversiones estratégicas y el turismo ha recuperado cifras históricas gracias a un plan nacional. Ignorar este contexto para atribuirse todos los méritos es distorsionar la realidad.

A ese relato de autosuficiencia se suma una confrontación ideológica constante, un "trumpismo" local que trata de ocultar que había alternativas frente a las subidas fiscales. Frente a la polarización y la propaganda, el PSOE de Oviedo defiende una propuesta centrada en las personas: fiscalidad justa y progresiva, servicios públicos fuertes, política de vivienda accesible e inclusión social. Porque el crecimiento económico, si no se traduce en bienestar real, es solo una cifra más.

Por eso pediría a la señora González que, lejos de imitar a los maestros del realismo mágico, abandone el triunfalismo y afronte los desafíos que tiene el municipio. Y puede empezar por acelerar la ejecución de las inversiones de su propio presupuesto, que apenas alcanza un 12%. Oviedo necesita gestión, no literatura.