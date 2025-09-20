Aquella mezcla rancia de olores: los churros de Gloria –¡qué gloria de churros!–, el algodón de azúcar o las manzanas caramelizadas; la mezcla también de músicas superpuestas de algunos de los éxitos "de gasolinera" del momento, el gentío, la vista fugaz del precio de las atracciones en las casetas de venta de boletos, y todo ello con las luces disparatadas de unos y otros espectáculos… ¡Habían llegado las barracas!

San Mateo –evoco años de mocedad, incluso de niñez– nos regalaba ese mosaico de juegos, a veces sólo para mayores (el "vaivén", por ejemplo), que casi todo el resto del año teníamos vetados. El recuerdo, parte tan resbaladiza de nuestra mente, me traslada a aquellos días de aventuras, en los que teníamos también, si queríamos disfrutar de todos los cacharros posibles, saber administrar nuestros bolsillos. La tómbola carecía de interés, con sus peluches horteras y sus muñecas chochonas, y girábamos el enfoque de nuestros objetivos hacia casetas más excitantes. En el "tiro" no había quien acertara a los palillos, a pesar de poner la boca del cañón de la escopeta a un palmo de ellos, y recoger la insignificancia del trofeo ganado por ello. "Están trucadas", servía como inocente consuelo. Pero donde gastábamos con mayor deleite nuestros ahorros y "pagas" era en los "coches de choque". Recuerdo llegar con bastante tiempo de antelación, ávidos de entrar, y esperar a que abrieran la pista con aquel estridente sonido de bocina mientras observábamos, no sin cierto recelo, a los operarios llenos de grasa que, una vez empezada la juerga, no dudaban en meterse en aquel tropel para sacar del medio un vehículo parado. "Prohibido chocar de frente", rezaba el cartel, aunque nunca faltaba un fortuito topetazo frontal si las chicas del otro coche nos gustaban, cosa que casi siempre se daba.

Y una vueltina, aunque fuera sólo una, en el "tren de la bruja", amplificador de miedos pero también de amores, sobre todo en el túnel. A la salida había que librar el escobazo fuera como fuera, pero te caían siempre más de uno. San Mateo, en aquellos años de infancia y comienzo de juventud, eran barracas; y barracas era diversión a raudales, aventura y, siempre, siempre, pura alegría mateína.