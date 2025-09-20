La OFIL hace patria

El compromiso con la música española y la recuperación de nuestro patrimonio debería constituir uno de los objetivos fundamentales de cualquier formación orquestal. Este aspecto básico, sin embargo, es desatendido casi de manera sistemática en el panorama actual donde, afortunadamente, surgen raras excepciones, como Oviedo Filarmonía (OFIL), una agrupación con especial sensibilidad a este tipo de cuestiones que ha logrado equilibrar la balanza entre el repertorio nacional y extranjero, atendiendo incluso a las piezas compuestas por mujeres situadas en los márgenes del canon. Precisamente con esta vocación nació el Festival de Música Española de León que, en su trigésimo octava edición, volvió a contar con la OFIL para protagonizar un programa muy sugerente y complejo que el público acogió con entusiasmo.

El reestreno de "Paisaje montañés" (Rogelio Villar) demostró el poderío de una orquesta compacta, de sonoridad rotunda –potenciada por la acústica del auditorio leonés– con los temas bien perfilados y certeramente ensamblados. Le siguió el estreno de Pedro Blanco con orquestación de Federico Moreno-Torroba Larregla, "Castilla". Los cuatro movimientos en que se estructura la obra evocan diferentes situaciones y paisajes sonoros que Oviedo Filarmonía plasmó con brillantez. El motivo que vertebra el primer número, por ejemplo, encontró diferentes estados de ánimo según la sección por la que transitaba, con unas trompas sobresalientes y una cuerda grave que aportó la profundidad necesaria para conferir dramatismo. La particular "Nana leonesa", con una afrancesada sonoridad paradigmática de principios del siglo XX, fue un atractivo crisol tímbrico bajo una dirección muy acertada de López-Antón. La agreste "Llanura gris", con pasajes expresivos en la cuerda, daría paso a una vibrante fiesta maragata donde no faltaron los temas populares en los vientos y los pizzicatos en la cuerda (con un notable papel del arpa) simulando los rasgueos guitarrísticos, configurando una página alegre y desenfadada.

Enrique Pérez Piquer (clarinete) se sumó a la formación ovetense para enfrentar la "Fantasía española para clarinete y orquesta" de Julián Bautista, una pieza de gran dificultad por su exigencia virtuosa, rítmica y sonora en la orquesta. La OFIL, muy flexible y maleable, acompañó a Pérez en cada fraseo, cediéndole el protagonismo en los pasajes escalísticos donde el solista demostró toda su habilidad, su poderoso fiato y un volumen notable para imprimir el sonido exacto sin importar el registro, culminando su participación en una excepcional cadenza sobre una nota pedal en los graves, añadiendo aún más expresividad a este pasaje.

Como un guiño a la capital del Principado, la OFIL presentó ante el público leonés "Albidum, camino hacia las estrellas", de la ovetense Raquel Rodríguez, pieza encargada y estrenada por la orquesta hace tres años. La compositora traza un místico recorrido sirviéndose de una sonoridad estilizada y un sutil empleo de la percusión, con algunas melodías arcaizantes donde la orquesta exhibió todo su potencial sinfónico y toda su versatilidad para ceñirse a una atmósfera tan particular.

Cerraban el programa las "Escenas andaluzas" que descubren al Tomás Bretón más popular, al de "La verbena de La Paloma", donde el "polo gitano" fue uno de los números más destacados, seguido de una "marcha y saeta" muy expresiva y de lirismo contenido que dejó a unas grandes sensaciones en la orquesta y en el pódium, ante el gran papel desempeñado por López-Antón, de gesto e ideas claras que condujo con mucha solvencia a la OFIL.