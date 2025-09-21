Robin Hood a la española

Ficha del espectáculo "Atraco a las tres"

Dirección : Carlos Pardo

: Carlos Pardo Intérpretes : Rucadén Dávila, Narciso Tenorio, Félix Granado, Xara Escobar, Ángel Jodrá, Mario Pimentel, Patricia Domínguez, Marisol Herrero, Vicente Gil y Mario Villoria

: Rucadén Dávila, Narciso Tenorio, Félix Granado, Xara Escobar, Ángel Jodrá, Mario Pimentel, Patricia Domínguez, Marisol Herrero, Vicente Gil y Mario Villoria Teatro Filarmónica, viernes 19 de septiembre

"Atraco a las tres" es un clásico de nuestra filmografía en el que José María Forqué, en 1962, retrataba en clave paródica, no exenta de crítica social, los sueños de esa España del desarrollismo en la que los empleados de un banco tenían que empeñarse de por vida para poder comprar un televisor. La compañía "Opera Nova Producciones", especializada en montajes de zarzuela, es la encargada de llevarla a escena en 2016, con un amplísimo elenco capitaneado por Félix el Gato y Malena Gracia, y aún hoy continúa representándose con la misma dirección de Carlos Pardo, pero con cambios significativos en el reparto.

Esta versión teatral, muy respetuosa con el original, se nos presenta como un sentido homenaje a nuestro cine, desde la característica melodía del "Dabadaba" de "Sor Citröen", que suena en los entreactos, a los guiños al cine noir y el humor amable con un final reconciliador. Aunque hubo algún pequeño tropiezo con el texto al comienzo, la entrega y solvencia de los intérpretes supo ganarse al público.

Un momento de la representación de "Atraco a las tres". / LNE

Son muchos los rasgos zarzueleros del montaje, desde unos decorados pintados, con reminiscencias también del tebeo y de Mingote, hasta el trabajo actoral basado en arquetipos como el del malvado don Prudencio, que es un malo malísimo, sin fisuras, o el del bonachón de don Felipe, al que el televisivo Ángel Jodrá le presta con éxito toda su bonhomía. Rucadén Dávila resuelve muy bien como Galindo, el empleado cansado de ser pobre, que es el cerebro de la operación y quien convence a sus compañeros para dar el golpe. Un hombre con principios, que solo ante el injusto despido de su director ve justificación para el atraco y que protagoniza uno de los momentos más divertidos al pronunciar la emblemática frase "un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo" ante la llegada de la sensual y despampanante Katia (Patricia Domínguez).

Xara Escobar es la humilde secretaria Enriqueta, que sueña con ser estrella del musical e interpretará con maestría un "Lili Marleen" con letra propia. Las justas aspiraciones de los empleados (una casa, un coche, estudios para sus hijos…) representan una lucha por la dignidad, que desgraciadamente vuelve a estar de actualidad por la pauperización de la clase trabajadora. Los cambios de escenario se resuelven bajando el telón y colocando un panel pintado en proscenio simulando diferentes ubicaciones. Carlos Pardo le impone un buen ritmo a esta comedia entrañable que cosechó grandes aplausos.