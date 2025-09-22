Alexa y Peter Pan

Ficha del espectáculo «Inmaduros»

Autoría: Juan Vera y Daniel Cúparo

Juan Vera y Daniel Cúparo Dirección: Juan Luis Iborra

Intérpretes: Carlos Sobera, Ángel Pardo, Elisa Matilla, Lara Dibildos, Silvia Vacas y Arianna Aragón

Carlos Sobera, Ángel Pardo, Elisa Matilla, Lara Dibildos, Silvia Vacas y Arianna Aragón Teatro Filarmónica, sábado 20 de septiembre

Carlos Sobera conoce la fórmula del éxito tanto televisivo como teatral y en esta ocasión lo consigue gracias a una comedia ligera, con rostros conocidos y una factura exquisita, que entretiene, divierte y, al mismo tiempo, hace reflexionar. La dramaturgia de los argentinos Juan Vera y Daniel Cúparo, convenientemente adaptada por Juan Luis Iborra y Sonia Gómez, no es nada del otro mundo, pero aporta los mimbres para tejer un entramado de risas y situaciones muy logradas, gracias sobre todo a la buena química y el contraste de personalidades entre los dos protagonistas, Carlos Sobera y Ángel Pardo. Alfi (Sobera) es un exitoso publicista cincuentón, remedo de George Clooney, alérgico al compromiso y a madurar. Por el contrario, Fideo (Pardo), amigo de la infancia que se acaba de separar, es un hombre tradicional, apocado y pusilánime, destrozado por haber perdido al amor de su vida. Alfi convence a Fideo para que participe en sus miércoles locos, en los que le prepara citas con mujeres que le hagan olvidar a su Rosita. De estos encuentros surgen dos escenas con un mismo esquema actancial; en la primera de ellas, Natacha (Arianna Aragón, que curiosamente es hijastra de Carlos Sobera) es una preciosa jovencita ingenua y superficial con ganas de divertirse con Alfi, que se trae a su amiga Nuri (excelente Silvia Vacas), una mujer concienciada contra las masculinidades tóxicas, que congenia muy bien con Fideo, pero colisiona con Alfi, prototipo de machirulo testosterónico. En el segundo encuentro, ya con dos mujeres más maduritas, se produce el mismo recurso cómico, asignando a Fideo la tigresa devorahombres Valeria, una antigua vedete sin pelos en la lengua, que borda Elisa Matilla, enfundada en un ceñido atuendo animal print, que contrasta con la delicada y elegante silueta de la megapija Vicky, muy histriónica Lara Dibildos, con una voz a lo Marge Simpson que encandiló al público. La interpretación de Ángel Pardo es uno de los grandes valores de la pieza, pues a pesar de encarnar al antihéroe por antonomasia, nos cautiva con su ternura. También Sobera sabe combinar su aparente soberbia e inmadurez con una fragilidad que refuerza su humanidad. La escenografía se convierte en un personaje más, pues representa una casa domotizada con la omnipresente voz de Alexa, que interactúa con el protagonista, organizando su vida y cometiendo unas indiscreciones muy oportunas que dan mucho juego. La resolución final de la trama resulta un tanto forzada, pero no empaña una propuesta convincente que invita a reírnos de nosotros mismos y a reflexionar sobre las nuevas formas de relacionarnos y de madurar.