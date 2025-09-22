El reconocimiento que merece Tino Casal

Aquel 22 de setiembre de 1991, al amanecer y con los primeros latidos de un otoño recién nacido, tu alma se elevó sobre el cielo de Madrid hacia el punto origen de tu energía más allá de las estrellas …

Y en este año de tu 75º aniversario están sucediendo cosas muy potentes por tu memoria, aunque no todas las que yo quisiera, pero serán el germen de lo que el futuro nos depara para tu legado artístico y humano.

El 8 de febrero, aquí en Tudela-Veguín, tu pueblo natal, tuvo lugar el encuentro anual de tus seguidores de toda España, esos cuarenta incondicionales que provenientes desde lugares tan dispares como Mieres, Gijón , Madrid, La Coruña o Barcelona, nunca te fallamos.

El 11 de febrero, mismo día de tu 75 cumpleaños, el grupo "Asturclaqué", de Gijón, formado por 50 bailarines realizó varios Flashmobs (Bailes Colectivos en la calle) ante tu estatua en la calle Palacio Valdés y en varios lugares más de la ciudad de Oviedo, tu municipio natal.

El 22 de febrero tuvo lugar en tu honor, "TINO", un espectáculo musical impresionante en el auditorio de Pola de Siero con el aforo completo (650 espectadores), desde una semana antes, a cargo del grupo "Asturclaqué" y varios grupos más de Danza Moderna de Gijón, con la participación de un total de 150 artistas. Siendo el impulsor de estos dos últimos actos Robert Taboada de Gijón, líder y conductor de "Asturclaqué".

El 23 de febrero, exposición, concierto del grupo tributo a Tino Casal " Billy Boys y los Ácratas" y espectáculo coreográfico del grupo "Asturclaqué" en el teatro "El Llar" (Los Campos) con aforo completo (400 espectadores). Actos organizados por el Ayuntamiento de Corvera siendo su cuerpo y alma Adolfo Camilo y Carmen María.

Y además, en los meses de abril y mayo hubo varias proyecciones en el Centro Municipal de El Llano (Gijón) como la que hoy mismo, 22 de septiembre, tendrá lugar a las 19 horas que lleva por título : "Tributo Tino Casal – Bailar hasta morir Vs 7.5".

Espero, amigo, que en los más de tres meses que restan de este año de tu 75 aniversario, el Ayuntamiento de Oviedo en el que naciste y el mismo que te nombró su Hijo Predilecto el 20 de octubre de 2016 por unanimidad de los 6 grupos municipales que entonces conformaban la Corporación, te rinda también el homenaje que tu genio y figura se merecen.

Y elevo también mi clamor a la Consejería de Cultura del Gobierno de Asturias porque tú, Tino, dejaste patente tu asturianía en tu canción Asturias, tan desconocida como prodigiosa, que se demuestra en estas dos estrofas:

Tu vientre negro carbón/ mil hombres ha de quemar, / hierro candente tu sol / cuando al atardecer / de rojo tiñe el mar /

Asturias, perdóname / por no poderte cantar / esta mi humilde canción /con gaita y con tambor / y en tu lengua ancestral.

En la primera: un bello y poético homenaje a los hombres de la mina y de la siderurgia. Y en la segunda, una declaración de respeto a la Música Tradicional Asturiana así como a nuestra Llingua, en una época en que casi nadie se atrevía a hacerlo, ya que tu Asturias se grabó en 1977. ¡Hasta en esto ibas 50 años por delante !

Y ya me despido, Tino … sabes que seguiré luchando hasta que esta tu tierra te ponga en el lugar que por tu realización artística mereces. Un abrazo, amigo.