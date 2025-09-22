A juzgar por el resultado, a la Inteligencia Artificial le gusta la propuesta de incluir como novedad en las fiestas de San Mateo una carrera de escanciadores en patinete eléctrico, por lo que tiene de reconocimiento al motor de nuestra sociedad (el del patinete del repartocapitalismo) y de reconocimiento al reconocimiento de la cultura sidrera como Patrimonio Mundial Inmaterial por la Unesco. No reconocerá más en la imagen porque las caras de los repartidores y de los escanciadores campeones son inventadas por la IA.

La vuelta sidrera a los "bulebares"

En la tradición de San Mateo de posguerra había carreras de camareros y en fiestas y festivales triunfaban las exhibiciones de tareas y oficios como los campeonatos de entiba en las cuencas mineras.

Habrá dos modalidades con un ganador cada una: El primer escanciador que llegue a la meta y el que haya echado más culinos en la ronda. Las sidrerías patrocinarán los equipos participantes. Las monteras piconas son de policarbonato por fuera y poliestireno por dentro ya que es obligatorio el uso de casco. El circuito serían todos los bulevares chigreros ("bulebares") aterrazados con el terrible descenso de la calle Gascona como prueba reina.