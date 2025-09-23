El Puri Tomás, de nuevo en San Mateo

Con un punto de emoción leo en LNE que el Parque Puri Tomás fue elegido mayoritariamente para degustar el bollu en el martes balesquido. Emoción, claro que sí, pues no puedo olvidar a Purificación, Puri, concejal en mis dos mandatos municipales y personalidad esencial para arrastrar al influyente grupo de veteranos del partido en la votación de las recién iniciadas aquí primarias socialistas. Imagino que en estas fiestas de San Mateo serían de nuevo legión los ovetenses en el Puri Tomás. Por cierto, a su inauguración, junio de 1991, asistieron cuatro personalidades de la más alta Literatura española, Juan Marsé, Emilio Alarcos, Manolo Lombardero y Ángel González.

El Puri Tomás fue logro de la política urbanista de convenios que promovió el concejal Juan Álvarez a cuyo talento y trabajo se deben también la ordenación de los barrios de la Florida y Montecerrau y la municipalización de Villa Magdalena, en la que luego desgraciadamente hubo alguna mano ladrona.

Ese de La Florida, pasados los años, es el barrio que quedó mejor de Oviedo, con recta más larga que Uría. Mucho me agradaría que se recuperase hasta consolidarse en el calendario deportivo la milla urbana de atletismo que habíamos iniciado, máxime ahora que se ha eliminado la pista de atletismo de la remodelación del Palacio de los Deportes y la de tartán de San Lázaro está en incomprensible inactividad.

En cualquier caso, mucho presta que los ovetenses disfruten del Puri Tomás.