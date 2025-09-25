Oviedo, un espectáculo nocturno

Lo podría asemejar al menú degustación que propone Casa Fermín, el primer restaurante de Asturias en conseguir una Estrella Michelin. Catorce platos de muchos quilates, brillantes, inolvidables para los sentidos. Los comparo con siete céntricas calles que confluyen en la plaza de la Escandalera, jalonada por siete imponentes edificios que dan luz propia a Oviedo, ciudad que el año pasado conquistó paladares siendo con gran éxito Capital Española de la Gastronomía.

Marqués de Santa Cruz, Fruela, San Francisco, Argüelles, Pelayo, Uría y el Paseo de los Álamos. Siete calles que convergen ante La Maternidad de Botero, los Asturcones de Manolo Valdés y el rumor del agua de la fuente de la plaza alterado puntualmente por el tañido de las notas del himno de Asturias.

Ese espacio rectangular, un escenario de lujo en el centro histórico y comercial de Oviedo, está rodeado por siete edificios de gran enjundia: la Casa Conde, hoy conocida como edificio Santa Lucía, de estilo ecléctico e inspiración francesa, proyectada por el urbanista Juan Miguel de la Guardia a principios del siglo pasado; el Teatro Campoamor, epicentro anual de los premios "Princesa de Asturias" y de la reconocida temporada de ópera, inaugurado en 1892; el edificio de la Tesorería de la Seguridad Social, un inmueble de 1922 obra del arquitecto Manuel del Busto; las oficinas principales de Unicaja, un edificio construido en 1960 que, por su altura, domina toda la plaza; la Casa del Termómetro, ideada por el arquitecto Vidal Saiz Heres en un estilo vanguardista funcionalista; y la Junta General del Principado de Asturias, sede del parlamento regional, el hermoso palacio que planeó y cuyas obras dirigió Nicolás García de Rivero.

Si las obligaciones me lo permiten, suelo regalarme un paseo, y mis pies, de manera casi involuntaria, me llevan hasta la Escandalera. Allí, cuando la luna ya ha hecho acto de presencia, mis ojos se convierten en papilas gustativas que se deleitan como si estuvieran ante el mantel en Casa Fermín. Esos siete edificios, iluminados con gusto exquisito, dejan una estampa maravillosa, muy diferente a la que critiqué hace unos años, cuando denuncié la incomprensible penumbra a la que fueron castigados.

Si alargo el camino por la calle Fruela, aún con la boca abierta por la belleza de los destellos de lámparas, focos y guirnaldas, contemplo la majestuosidad del edificio del Banco Herrero, cuya autoría también se le debe a Manuel del Busto. Otra joya, de día y de noche. Y ya de regreso a mi cuartel general, llega la guinda al pastel, el postre especial: la fachada principal recientemente remodelada del Hotel de la Reconquista, cuya iluminación es un broche de oro al paseo.

Quizás alguno piense que estamos ante un gasto superfluo o una contaminación lumínica prescindible pero, a mi juicio, si Oviedo reluce de día, de noche es un espectáculo. Mi alma de psicoesteta me dice que no hay belleza más hermosa que mostrarte sin complejos tal como eres. Y Oviedo, con luz, es, si cabe, más hermosa.