Renaturalizar nuestro Medio Ambiente

El diseño de la Zona de Bajas Emisiones se abordó como un proceso meramente técnico sin el objetivo de la renaturalización que tanto necesitamos y para el que tantas posibilidades ofrece Oviedo. El PP recurrió, si acaso, a algún mensaje político de última hora, como las palabras del señor alcalde sobre su carácter amable (al modo de rebajas de sus intenciones ambientales más que de emisiones), al objeto de tranquilizar a una ciudadanía sorprendida y confusa ante los relatos sobre la zona como barrera a la movilidad del automóvil en el centro de la ciudad. Algunos pensábamos que ahora que le tocaba el turno al Plan de Movilidad para la próxima década, el medio ambiente sería el protagonista.

Convencidos como estamos de que en Oviedo hay retos que son de todos y todas, por su naturaleza estratégica. Así ocurre con elementos básicos de la capitalidad que, por formar parte del modelo de ciudad y por su dependencia de otras administraciones, no son propiedad tan solo del gobierno de turno, sino que deben contar con la participación, la colaboración y el acuerdo de muchas personas y colectivos. Deben ser fruto del acuerdo más amplio posible.

En este sentido, el plan podría ser un ambicioso objetivo para la transformación de la movilidad basado en el transporte público y las redes peatonales y el uso de la bici. Junto con la estrategia de renaturalización tienen que surgir de un proceso pactado recuperen la prioridad de la vida en comunidad, rebajen la contaminación ambiental y adapten la ciudad y el concejo a la emergencia climática. Unas tareas para las que Oviedo tiene las mejores condiciones.

Sin embargo, nos traicionó nuestra buena fe, porque de nuevo la mayoría conservadora de gobierno local ha desaprovechado la ocasión para un consenso sobre un nuevo modelo de movilidad activa para el Oviedo de la próxima década, y ha convertido el plan de movilidad urbana sostenible (PMOUS) en un pastiche, entendido éste como trámite, como un plagio teórico y como mezcla de elementos contradictorios. Los intereses privados de nuevo dominan el interés general.

El Plan es un plagio del programa electoral del PP junto con una reposición del histórico plan de obras irredentas, entre ellas la Ronda Norte y los párquines del Campillín y de La Escandalera, que con el paso del tiempo han dado en convertirse en un recurso tan repetitivo como obsesivo. Unas obsesiones que convierten en extraños a los vecinos y grupos políticos que no las comparten y a las administraciones a las que se les imponen al margen de la negociación y el acuerdo.

Es decir, un intento de mezclar el agua y el aceite, el futuro con la inercia del presente e incluso con los ecos del pasado: la suma de la transformación de la movilidad necesaria con la inmovilidad del programa de gobierno y la regresión que suponen las obsesiones de las obras que se arrastran desde el siglo pasado y de las que la derecha se muestra incapaz de liberarse.

Quizá porque devienen tanto de compromisos arraigados, como quizá también de la convicción de su utilidad como banderines de enganche para hacer oposición a otras administraciones. ¿Quién demanda estas obras, qué empresas? Sería interesante saberlo. Todo ello, en vez de gobernar con un objetivo grande, el medio ambiente como criterio de capitalidad incorporando la movilidad, perirurbana, rural y metropolitana, hasta hoy ausentes en el Plan de Movilidad.

Algo que, como metáfora, estamos viendo en estos días de fiesta en las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras del transporte urbano TUA, tanto en su relación con la empresa como con el Ayuntamiento. La demanda relativa a derechos básicos de los trabajadores, la respuesta de incremento del control por parte de la empresa y la ausencia del Ayuntamiento que mira para otro lado.